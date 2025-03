Pioppo, il programma dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe

Diverse le iniziative che terranno banco nella frazione in occasione della festa del 19 marzo

MONREALE, 13 marzo - Stiamo per addentrarci nella settimana del 19 marzo, che per il calendario cristiano rappresenta la festa di San Giuseppe.

Ormai nell’immaginario collettivo come festa del papà, il prossimo mercoledì sarà l’occasione per molti borghi di poter vivere un’intera giornata a braccetto con la tradizione dei festeggiamenti in onore del “marito di Maria”.

Nella frazione di Pioppo, sono diverse le iniziative proposte per il weekend antecedente alla festa del 19 marzo. Come prima cosa, nel territorio pioppese sono già in mostra diverse luminarie e saranno allestiti tre altari: uno nella chiesa di Sant’Anna, uno in quella di San Giuseppe ed uno in via Valle Tajo.I tre altari sono stati riproposti dopo diversi anni grazie alla volontà e alla dedizione di don Nicolò Napoli, parroco della chiesa di Sant’Anna. A turno, nelle serate di sabato 15, domenica 16 e lunedì 17, nelle località dei tre altari, sarà recitato il "Sacro Manto", una prghiera di omaggio a San Giuseppe.