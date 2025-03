Mercoledì 2 aprile Monreale si tinge di blu per la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo

Una serie di iniziative in programma. Ecco quali

MONREALE, 24 marzo – Il Comune di Monreale, con il patrocinio dell'Assessorato all'Istruzione e Pari Opportunità e in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio, annuncia la "Giornata per la Consapevolezza dell'Autismo", che si terrà il 2 aprile in Piazza Guglielmo II.

Un'intera giornata di attività, laboratori e incontri per promuovere la consapevolezza sull'autismo, l'inclusione e la partecipazione di tutta la comunità. Il programma della giornata prevede alle ore 9:00: inizio della manifestazione con la distribuzione di gadget informativi (nastri blu, magliette, opuscoli) e allestimento di stand informativi delle associazioni locali.

A seguire i saluti istituzionali del sindaco Alberto Arcidiacono e dell'assessore all'Istruzione e Pari Opportunità Patrizia Roccamatisi. Di mattina ci sarà spazio per i laboratori interattivi per bambini (pittura, ceramica, musica inclusiva, animazione).

Simulazioni esperienziali sulle difficoltà sensoriali nell'autismo per i ragazzi. Previsti Incontri di supporto e strategie di comunicazione per genitori ed educatori.

Dalle 11 alle 13: Conferenza sul tema "Cos'è l'autismo?" con interventi di psicologi, neuropsichiatri, educatori del Centro Criss e testimonianze di persone autistiche e familiari.

Nel pomeriggio tra le 15 e le 16:30: Torneo di calcetto "Un calcio per l'autismo" (Pioppo e Monreale).

Alle ore 17: Tavola rotonda presso l'Aula Consiliare (Piazza Guglielmo II) "I servizi territoriali per le persone con sindrome dello spettro autistico: tra passato, presente e futuro" con interventi delle istituzioni locali e dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

* Ore 18:00 - 18:30: Chiusura della manifestazione con l'esibizione del Corpo Bandistico Musicale "I Fiati della Normanna" e il "Volo dei palloncini" da Piazza Guglielmo II.

La manifestazione è a cura dell'Associazione Criss ETS, con la collaborazione di Afficom Group, Spazio Vitale, Associazione Con.Vi.Vi l'Autismo APS, Studio dentistico Monreal Dental, Smile Party, Il Bisanzio Ceramiche, TED Formazione e Associazione "I Fiati della Normanna".

L'evento rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare la comunità sull'autismo, promuovere l'inclusione e costruire un futuro in cui ogni persona possa sentirsi pienamente accolta.