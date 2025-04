Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, ecco tutti gli appuntamenti

Lunghissimo il programma: si comincia giovedì 24 aprile, conclusione domenica 18 maggio

MONREALE, 17 aprile - Questo il ricco cartellone delle iniziative legate ai festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, edizione 399.

24 aprile – Giovedì

ore18:00 - Itinerante in Città, “LA BELLA EPOQUE” con la sfilata in abiti storici. ore 21:00 - Piazza Guglielmo II, concerto musicale con “ROY PACI & ARETUSKA”.

25 aprile – Venerdì

ore 21:00 - Piazza Guglielmo II, spettacolo ed intrattenimento con “MASSIMO MINUTELLA”.

26 aprile - Sabato

ore 17:00 - Largo Padre Pio, balli di gruppo con l’associazione “AGAPE MONREALE”.

ore 17:00 – Piazza V. Emanuele (Circolo Italia) mostra “LE PROCESSIONI” del Maestro Saverio Terruso.

ore17:30 - Piazza Guglielmo II, esibizione e rievocazione in abiti storici a cura di “HISTORICAL DANCE”.

ore 22:00 - Piazza Guglielmo II, DJ set con Pippo Palmieri “RADIO 105”.

27 aprile - Domenica

ore 17:00 - Piazza Guglielmo II, esibizione di danza con l’associazione “DANZARTE ACEDEMY”.

ore 20:30 - Piazza Guglielmo II, presentazione del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni.

ore 21:30 - Piazzetta Vaglica, concerto musicale con gli “Oltreluna band”.

28 aprile - Lunedì

ore 17:00 - Casa Cultura S. Caterina, presentazione del libro “MONREALE... IL SS. CROCIFISSO” la leggenda fatti e misfatti a cura di G. Di Maria e D. Balsano.

ore 21:00 - Largo Padre Pio, concerto musicale con gli “EPV - e poi vediamo”.



29 aprile - Martedì

ore 09:00 - Aula Consiliare, “Giornata della Memoria”- Premiazione Concorso Shoah.

ore 18:00 - Piazza V. Emanuele, esibizione musicale “NOTE AL BALCONE” a cura della Sicily Music Academy.

ore 19:00 - Piazza Guglielmo II, esibizione di danza con l’associazione “ASD NEW GENERATION”.

ore 21:00 - Chiesa La Collegiata, concerto in onore del SS. Crocifisso a cura degli istituti ICS Margherita di Navarra e ICS Leonardo Sciascia Camporeale di Grisì.

ore 21:00 - Piazza Guglielmo II, esibizione di danza con l’associazione “WORLD LATIN”. ore 21:00 - Largo Padre Pio, concerto musicale con i “BLU INDIGO”.

30 aprile - Mercoledì

ore 16:30 - Itinerante in Città, animazione per bambini a cura di “RAINBOW”.

ore 21:00 - Via Roma, spettacolo lumino-musicale a cura di “PLESCIA LUMINARIE”.

ore 22:00 - P.zza Guglielmo II, spettacolo acqua e fuoco a cura di “VIORICA SRL”.

ore 23:00 - P.zza V. Emanuele, spettacolo piro-musicale a cura di “PIROLANDIA”.

ore 23:30 - Via Roma, spettacolo musicale a cura di “PLESCIA LUMINARIE”.

01 maggio – Giovedì

ore 07:00 - Alborata sul Monte Caputo.

ore 10:00 - Piazzale Florio, manifestazione con cavalli a cura dell’associazione “PASSION FOR HORSES”.

ore 10:00 - Itinerante in Città, sfilata dei carretti siciliani dell’associazione “LA MONREALESE”, danze folkloristiche a cura delle associazioni “ANNACAMUNNI PICCIOTTI” di Balestrate e “TRINACRIA BEDDA” di Monreale e le bande musicali a cura di “I FIATI DELLA NORMANNA” e dei “TAMBURINARI DI MONREALE”.

ore 16:00 - Itinerante in Città, esibizione e rievocazione in abiti storici a cura di “HISTORICAL DANCE”.

ore 16:30 - Itinerante in Città, banda musicale “I TAMBURINARI DI ASPRA”.

ore 18:30 - Messa solenne con la Confraternita del SS. Crocifisso.

ore 20:30 - Via Roma, spettacolo lumino-musicale a cura di “PLESCIA LUMINARIE”.

ore 21:00 - Piazza Guglielmo II, esibizione canora “UNA VOCE PER MONREALE” con i ragazzi di Casa Sanremo.

ore 22:00 - Piazza Guglielmo II, spettacolo comico con “SICILIA CABARESET”.

ore 23:30 - Via Roma, spettacolo lumino-musicale a cura di “PLESCIA LUMINARIE”.

ore 23:30 - Alle Terrazze del Savoia, “DJ MANOLA”.



02 maggio – Venerdì

ore 07:00 - Alborata sul Monte Caputo.

ore 10:00 - Itinerante in Città, sfilata dei carretti siciliani dell’associazione “LA MONREALESE”, danze folkloristiche a cura dell’associazione “TRINACRIA BEDDA” e le bande musicali a cura di “I FIATI DELLA NORMANNA” e dei “TAMBURINARI DI MONREALE”.

ore 16:00 - Itinerante in Città, esibizione folkloristica a cura di “TRINACRIA BEDDA”.

ore 16:30 - Itinerante in Città, banda musicale “I TAMBURINARI DI ASPRA”.

ore 17:00 - Arco C. Naro (Arco degli Angeli), piece teatrale con l’arrivo della croce a cura dell’associazione “TE.MA”.

ore 18:00 - Itinerante in Città, esibizione e rievocazione in abiti storici a cura de la “BELLE EPOQUE” e l’esibizione folkloristica dell’associazione “I SBANDIERATORI” della Città di Caccamo.

ore 19:00 - Vespri solenni e omaggio floreale del Sindaco al SS. Crocifisso.

ore 21:30 - Via Roma, spettacolo lumino-musicale a cura di “PLESCIA LUMINARIE”.

ore 22:00 - Piazza Guglielmo II, concerto musicale con “MAX GAZZE’”.

ore 23:30 - Piazza Guglielmo II, “DJ MIRIAM CASA”.

ore 23:30 - Via Roma, spettacolo lumino-musicale a cura di “PLESCIA LUMINARIE”.

03 maggio – Sabato

ore 07:00 - Alborata sul Monte Caputo.

ore 10:00 - Itinerante in Città, bande musicali a cura dell’associazione “I FIATI DELLA NORMANNA” e il gruppo dei “I TAMBURINARI DI MONREALE”.

ore 11:00 - Messa solenne Pontificale celebrata da Mons. S. E. Gualtiero Isacchi con la partecipazione delle autorità religiose, civili e militari.

ore 14:00 - Chiesa della Collegiata, tradizionale “discesa a spalle” del Venerato Simulacro del SS. Crocifisso.

ore 16:30 - Itinerante in Città, bande musicali “I TAMBURINARI DI MONREALE e di ASPRA”.

ore 18:00 - Per le vie della Città, PROCESSIONE DEL VENERATO SIMULACRO DEL SS. CROCIFISSO.

ore 23:59 - Monte Caputo, “GIOCHI PIROTECNICI” a cura di Pirolandia.



09 maggio – Venerdì

ore 23:30 - Giochi artificiali a cura di “SAPIENZA EVENTI”.

10 maggio – Sabato

ore 10:00 - Itinerante in Città, bande musicali a cura dell’associazione “I FIATI DELLA NORMANNA” e il gruppo dei “I TAMBURINARI DI MONREALE”.

ore 16:30 - Itinerante in Città, banda musicale “I TAMBURINARI DI ASPRA”.

ore 23:30 - Giochi pirotecnici a cura di “SAPIENZA EVENTI”.

18 maggio – Domenica

ore 16:30 - Itinerante in Città, bande musicali a cura dell’associazione “I FIATI DELLA NORMANNA” e il gruppo dei “I TAMBURINARI DI MONREALE”.

ore 21:30 - Giochi pirotecnici a cura di “DI BENEDETTO FUOCHI”.