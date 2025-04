L’iniziativa è, come sempre, a cura dell’Auser, circolo “Biagio Giordano”

MONREALE, 22 aprile – Si svolgerà anche quest’anno, come ogni anno, la cerimonia di commemorazione dei caduti per la Resistenza, in occasione del 25 aprile, giorno della festa della Liberazione.

Organizzata dall’Auser di Monreale, circolo “Biagio Giordano, la manifestazione prenderà in via alle 9,30 a piazza Canale, per poi dirigersi verso il monumento ai Caduti di via Pio La Torre (zona case popolari), dove verrà deposta una corona di fiori alla base del monumento.

A proposito di questo, va ricordato che è stato ripulito nei giorni scorsi dai volontari dell’Auser, dopo che era stato imbrattato a causa di un’azione vandalica operata da alcuni incivili. Stessa cosa ha fatto l’amministrazione comunale nella giornata di ieri che con gli addetti della ditta Ecolandia, hanno risistemato le parti mancanti, dato un’altra mano di colore e provveduto a ripulire tutto lo spiazzo antistante.

Ricordiamo che l’Auser di Monreale, circolo Biagio Giordano, da anni ha adottato il monumento e da anni cura lo svolgimento delle manifestazioni correlate nel loro complesso.

“In questo modo – si legge in una nota – il 25 aprile il paese si ritroverà unito intorno a quella straordinaria stagione di lotta per la libertà e la democrazia che sul sacrificio di tanti uomini e donne, da cui sono nate la Repubblica e la Costituzione.

E’ bene ricordare che anche Monreale ha offerto il suo tributo di sangue con i suoi concittadini: Biagio Giordano, Vincenzo Grimaudo, Andrea Patellaro, Giovanni Romano. Salvatore Sciortino e Benedetto Schiera. Anche a loro è dedicata questa giornata”. Quest’anno il corteo sarà accompagnato dalla banda “I Fiati della Normanna”.