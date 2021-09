Di cultura si mangia a condizione che si rispetti il costo beneficio di un evento

Di cultura si mangia e si vive, specialmente in una città come la nostra Monreale. Quello che conta e sta alla base dei grandi eventi culturali è il costo-beneficio delle iniziative culturali. A fronte di un costo “X” di un progetto culturale, deve sempre e categoricamente corrispondere un grosso introito finanziario per i nostri cari commercianti, artigiani, bar e tutte le categorie produttive della nostra Monreale.

Salvino Caputo mio omonimo cugino ed avvocato penalista, ex sindaco di Monreale, sostiene che a Monreale nel 2021 si è verificato un grosso fallimento delle iniziative culturali promosse dalla giunta del sindaco Alberto Arcidiacono. In merito alle affermazioni dell’ex sindaco Caputo, mi permetto di ampliare l’orizzonte della discussione e cercare a tutti i costi di fare capire ai nuovi geni degli eventi culturali monrealesi, che un evento culturale non deve essere calato dall’alto sulla comunità e restare pura astrazione piccolo-borghese senza prospettive e finalità. I veri e grandi eventi culturali sono sempre espressione del gusto predominante della nostra comunità. Guai agli operatori culturali spocchiosi che disprezzano le masse dei diseredati e degli ultimi della piramide sociale monrealese.



A Palermo Capitale della Cultura Italiana, l’iniziativa culturale Le Vie dei Tesori sta riscuotendo un successo strepitoso; non si riesce a prenotare nemmeno nella sezione a pagamento delle visite guidate ai grandi Bastioni, alle Porte ed alle Mura di Palermo, un’eccezione di prenotazione, malgrado la raccomandazione di Leoluca Orlando. La vera cultura sarà sempre espressione della fantasia e dell’immaginazione del popolo tutto e mai di una sola classe sociale piccolo-borghese, che opera solenni seghe intellettuali come le mistiche seghe dell’Azione Cattolica, canzone cantata dal mitico Zucchero, uno dei più grandi miti tra i cantautori del Terzo Millennio. Qualche politico brontolerà sostenendo che i tempi sono cambiati e che viviamo un momento terribile dal punto di vista storico, a causa di una pandemia da virus Covid-19 e varianti.

Voglio ricordare a questi politici brontoloni che la città di Palermo è una delle città italiane più colpite dal maledetto virus Covid-19 e varianti. Virus e varianti non potranno mai impedire ad un popolo si sognare, amare la propria città e la Patria e continuare a venerarle in attesa di tempi migliori.

