Quante emozioni ieri con il concerto degli alunni della Veneziano-Novelli

Protagonisti della performance gli studenti della sezione musicale "Veneziano" e quelli del coro "Novelli"

MONREALE, 18 dicembre – Grandi emozioni al concerto di Natale dell'istituto comprensivo Veneziano-Novelli che, quest'anno, alla performance degli studenti della sezione musicale ha aggiunto coro dell'elementare Pietro Novelli.

I ragazzi, guidati dagli insegnanti di strumento, Gianluca Cristiano, Silvana De Luca, Riccardo Gangichiodo, Gabriele Palumbo, hanno attraversato un ampio e ricco repertorio. A coadiuvarli nel coro le docenti della Novelli Elisa Favaloro, Rosi Giambruno, Simona Pizzurro. Gli insegnanti sono anche gli autori dei riadattamenti dei brani. "Un primo approccio con la grande musica", ha sottolineato il docente di chitarra, Cristiano. Spaziando tra generi musicali diversi, i ragazzi, in ensemble, da solisti e in assetto orchestrale, hanno suonato pezzi di musica classica di Bach e Vivaldi, brani gospel, colonne sonore famose, melodie rinascimentali. Ha presentato il concerto una delle docenti di Lettere della sezione musicale, Romina Lo Piccolo.

"È la prima volta - ha detto la dirigente Beatrice Moneti - che la Veneziano e la Novelli sono coinvolti in un progetto in continuità che le vede protagoniste nel comparto della musica, in un percorso di arricchimento reciproco". "Da cinque anni - ha ribadito la docente Lo Piccolo - la sezione musicale della nostra scuola, l'unica del territorio, è una grande opportunità. Molti ragazzi che non avrebbero avuto altri contesti di approccio con la musica hanno trovato in essa la loro strada, magari continuando il loro corso di studio nel liceo musicale".