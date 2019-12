Gli studenti del liceo artistico D’Aleo hanno presentato l’opera ''Lo sguardo''

È ispirata al Cristo Pantocratore

MONREALE, 24 dicembre – Venerdì scorso, 20 dicembre, si è tenuta presso la cattedrale di Monreale, la presentazione dell’opera intitolata “Lo sguardo”, realizzata dagli allievi della classe 3B del liceo artistico “Mario D’Aleo”, coadiuvati dal professore di discipline pittoriche Giorgio Clesceri.

L’opera è stata realizzata con l’obiettivo di coinvolgere e interessare gli allievi alla più grande opera musiva mai realizzata al mondo, ovvero i mosaici del Duomo di Monreale, prendendo come spunto il punto più alto e rappresentativo, ovvero il volto del Cristo Pantocratore.

L’opera, realizzata con la tecnica della risoluzione d’immagine per sovrapposizione di colore, misura 180x110 cm ed è stata realizzata in due anni di lavoro dagli allievi della stessa classe, che si sono alternati a gruppi di due studenti per volta.

L’evento, si è svolto alla presenza di Don Nicola Gaglio, che per l’occasione ha anche intrattenuto gli studenti, illustrando la storia dei mosaici della cattedrale.