Scuola, in Sicilia approvate le linee guida per il rientro

L'approvazione del documento a cura della task-force è stata annunciata dall'assessore Roberto Lagalla

MONREALE, 15 luglio – Dopo l'emanazione del piano scuola approvato con decreto ministeriale lo scorso 26 giugno, arriva adesso l'approvazione delle linee guida regionali in Sicilia per il rientro a scuola.

La task-force, promossa dall'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale, ha infatti approvato all'unanimità il documento per la pianificazione delle attività scolastiche in Sicilia per il nuovo anno scolastico.

Le linee guida regionali seguono le indicazioni contenute nel piano scuola del ministero, cercando di adeguare le indicazioni nazionali alla realtà delle scuole siciliane con l'obiettivo precipuo di garantire il rientro a scuola in presenza nella massima sicurezza.

Tra i punti più salienti del documento vi è sicuramente il tema del mantenimento delle misure di prevenzione: ingressi e uscite scaglionati per limitare le occasioni di assembramenti; uso della mascherina obbligatorio per tutti gli operatori scolastici nei luoghi comuni mentre per docenti e studenti al di sopra dei sei anni obbligatorio durante le attività collegiali, negli spazi comuni e durante i momenti di entrata e uscita dalla scuola; partecipazione alle attività didattiche con una temperatura corporea non superiore ai 37,5 gradi.

Per quanto riguarda, invece, il distanziamento e la necessità di rimodulare gli spazi scolastici, la task-force prospetta tre diverse soluzioni: l'utilizzo di luoghi alternativi come palestre, uffici o laboratori se disponibili; la possibilità di ampliare gli spazi con interventi di "edilizia leggera"; in alternativa interventi sull'orario scolastico attraverso turni differenziati o la riduzione dell'orario delle lezioni.

Il documento approvato sarà pubblicato sul sito dell'assessorato regionale all'Istruzione e formazione professionale e sarà un ulteriore punto di riferimento per dirigenti scolastici ed enti locali.

''Per il rientro a scuola dei nostri studenti - scrive l'assessore Lagalla - occorrerà grande collaborazione e partecipazione da parte di tutti, delle famiglie in particolare, perché non dovranno in alcun modo essere trascurate le opportune misure di contenimento del rischio da contagio e di prevenzione sanitaria, da considerare fondamentali per la salvaguardia della salute degli alunni e del personale scolastico. Alla luce di tutto questo - conclude l'assessore - sono certo che, anche grazie al determinante intervento degli Enti locali e dell'Ufficio Scolastico Regionale, insieme alla presenza vigile della Regione Siciliana, sarà possibile gestire nel migliore dei modi il ritorno in aula".