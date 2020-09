Assistenza igienico-sanitaria ai disabili, Arcidiacono: ''Non solo un problema di soldi, ma anche di competenza''

Assistenza igienico-sanitaria ai disabili, Arcidiacono: ''Non solo un problema di soldi, ma anche di competenza''

La questione è stata affrontata oggi in Consiglio comunale

MONREALE, 1 settembre – “Non è soltanto un problema di soldi, ma soprattutto di competenze”. Sono parole del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono relative al problema dell’assistenza igienico-sanitaria nelle scuole per i disabili, per i quali ancora non c’è una soluzione, quando manca orami poco tempo all’avvio dell’anno scolastico.

La questione è stata sollevata dal consigliere comunale, Mimmo Vittorino, all’apertura della seduta consiliare odierna. “E’ un problema che investe non solo Monreale, ma tutti i comuni – ha fatto sapere Arcidiacono – . Per questa ragione abbiamo chiesto a Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia – di presentare una nota unica, che rappresenti tutti i Comuni. Va ricordato che c’è un parere del Cga che attribuisce al Miur la competenza relativa all’assistenza igienico-sanitaria. Bisogna capire, quindi, se potremo intervenire senza correre il rischio di fare un danno erariale. Se, tuttavia, le competenze ci saranno attribuite, saremo pronti con delle somme e predisponendo il bando. Ad oggi, va detto, nessun’altra somma è stata accreditata nelle casse comunali”.