Scuola ''Margherita di Navarra'': tutte le informazioni sull'avvio dell'anno scolastico

Determinate date ed orari di inizio delle attività didattiche. All'interno dell'articolo il piano scuola completo redatto dall'istituto

MONREALE, 18 settembre – Sono state rese note dall'istituto comprensivo "Margherita di Navarra" le date e gli orari di inizio del nuovo anno scolastico per tutti i plessi della scuola, situati nelle frazioni di Monreale, rispettivamente a Pioppo, Villaciambra e San Martino delle scale.

Dopo mesi di grande lavoro, gli organi collegiali dell'istituto hanno approvato tutti i documenti utili per il ritorno a scuola in sicurezza a partire dal calendario di avvio delle attività didattiche compreso all'interno del piano scuola.

La prima campanella suonerà a Pioppo nel plesso centrale della scuola, dove rientreranno, giovedì 24 settembre, i bambini di prima della scuola primaria delle sezioni A e C e la classe 1 E di scuola secondaria; lo stesso giorno faranno il loro ingresso al plesso primaria "D'Acquisto" la classe prima B, nella sede di "Palazzo Ciolino" tutte le sezioni di infanzia più le due collocate nei locali concessi alla scuola attigui alla chiesa di Maria Santissima Immacolata a Giacalone. Dal 25 ritorneranno in classe tutti bambini di seconda, terza, quarta e quinta di scuola primaria del plesso "D'Acquisto" e le restanti prime di scuola secondaria insieme con le classi seconde e terze di secondaria del plesso centrale.

Anche a Villaciambra si rientrerà il 24 settembre ed in particolare, , per i ragazzi di prima della scuola secondaria nei locali del plesso "Albano" e per le sezioni di scuola dell'infanzia siti nei locali concessi alla scuola dalla parrocchia di San Giuseppe a Piano Maglio. Giorno 25 settembre sarà la volta della sezione di scuola di infanzia del plesso di scuola materna di Villaciambra e delle classi prime di scuola primaria collocate nello stesso plesso; entreranno nello stesso giorno le classi seconde e terze della scuola secondaria collocate rispettivamente nei locali del plesso di secondaria di Villaciambra e la classe 2 C collocata invece all'interno del plesso "Albano".

Infine, il 28 settembre, rientreranno le classi seconde, quarte e quinte della scuola primaria situate nel plesso di scuola di infanzia, le sole terze delle sezioni A e B nel plesso "Albano".

A San Martino, giorno 24 settembre inizieranno le attività didattiche per le sezioni di infanzia e la classe prima di secondaria. Giorno 25 sarà il turno dei bambini di prima della scuola primaria e dei ragazzi di seconda e terza della scuola secondaria. Dal 28, infine, ritorneranno in classe i bambini di seconda, terza, quarta e quinta elementare.

Per tutti i plessi ed ordini di scuola dell'istituto l'orario scolastico provvisorio prevede l'ingresso a scuola alle ore 8 con uscita alle 11 per tre ore giornaliere di lezione.

All'interno del piano scuola approvato dagli organi collegiali per il nuovo anno scolastico ( puoi leggerlo cliccando qui ) è contenuto il progetto di ripartenza della scuola, che prevede tutte le misure di sicurezza antiCovid nonché la revisione del patto di corresponsabilità educativa integrato e rivolto agli alunni e alle loro famiglie in ogni ordine di scuola.

"Ringrazio il mio vicario, Nunzia Cirri, e con lei tutto lo staff - fa sapere la dirigente Patrizia Roccamatisi - che in questi mesi ha strenuamente lavorato al mio fianco per garantire la ripartenza dell'anno scolastico. In un momento così importante come quello che ci aspetta è fondamentale il lavoro di rete e, soprattutto, il richiamo alla corresponsabilità da parte di alunni e famiglie nel rispetto delle regole per il ritorno a scuola. Abbiamo voluto racchiudere nel documento riguardante il piano scuola tutte le misure adottate dalla nostra scuola e previste dalla normativa e dai documenti emanati dal ministero dell'istruzione per rientrare a scuola in piena sicurezza".