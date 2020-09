Margherita di Navarra, un diario personalizzato e gratuito per gli alunni

Grazie alla collaborazione con l'azienda Spaggiari e Inalpi si ripete l'iniziativa

MONREALE, 20 settembre – Per il secondo anno consecutivo l'istituto comprensivo "Margherita di Navarra" omaggia il diario scolastico a tutti gli alunni di primaria e secondaria di primo grado grazie alla collaborazione con l'azienda Spaggiari e Inalpi.

Il diario personalizzato sarà consegnato agli alunni che potranno così utilizzare il solo diario di istituto quale strumento per gestire l'annotazione delle attività didattiche e tanto altro. Al suo interno, infatti, sono presenti contenuti ludici ed educativi curati da esperti che puntano a sensibilizzare i giovani studenti su temi importanti tra cui il rispetto dell'ambiente e degli animali.

Attraverso un diario uguale per tutti la scuola può inoltre affermare sempre di più il legame con il territorio, cercando di arginare le differenze sociali e facendo crescere sensibilmente il senso di appartenenza dei giovani alla propria comunità scolastica.

Il diario sarà infine uno strumento di comunicazione molto importante poichè conterrà informazioni sull'offerta formativa della scuola, il calendario scolastico, il libretto delle giustificazioni, i permessi di entrata e uscita, le autorizzazioni per eventuali uscite didattiche, le attività svolte dagli alunni ed una specifica sezione per le comunicazioni scuola-famiglia.