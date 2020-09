PON alla Margherita di Navarra, la scuola cerca esperti

Il bando per tutor ed esperti scadrà il 4 ottobre prossimo

MONREALE, 21 settembre – Due esperti e cinque tutor per l'istituto ''Margherita di Navarra'' nell'ambito dei progetti PON 2014/2020 ''per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento''.

Il bando scadrà il prossimo 4 ottobre, data entro la quale si potrà partecipare presentando apposita domanda. Sono sette i progetti dedicati agli alunni per altrettante figure tra tutor ed esperti.

Cinque tutor e due esperti occorrono in totale e rispettivamente due tutor per i moduli ''Io gioco e canto'' e ''la musica sveglia i sensi'' per la scuola dell'infanzia; due tutor ed un esperto per il ''laboratorio di matematica'' dedicato alla scuola primaria; infine due tutor ed un esperto per i moduli ''Osservo, sperimento. Imparo 1-2'' destinati alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado.

Sul sito istituzionale della scuola è possibile reperire tutte le informazioni utili per la partecipazione al bando.