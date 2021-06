Al via l’assegnazione di supporti didattici per e-book agli alunni della Margherita di Navarra

L’iniziativa destinata a 92 alunni della scuola è stata resa possibile grazie ai fondi PON

MONREALE, 6 giugno – L’istituto comprensivo ‘’Margherita di Navarra’’, nell’ambito dell’Avviso PON riguardante la fornitura di supporti didattici, ha dotato le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di I grado che ne hanno fatto richiesta di dispositivi portatili per la lettura di ebook.

I dispositivi, consegnati in comodato d’uso fino al termine dell’anno scolastico, costituiscono un’ulteriore opportunità messa in campo dall’istituto per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Ampia la selezione di testi accuratamente scelti dagli insegnanti: si spazia dalla narrativa classica alla narrativa contemporanea per ragazzi; gialli, libri di avventura, fantasy, libri per divertirsi e testi su cui riflettere; ebook che affrontano l’impegno e la lotta per il clima attraverso l’esempio della giovane Greta; e ancora letture a misura di adolescenti che hanno lo scopo di incuriosire e affascinare, di mostrare la bellezza della matematica; e non poteva mancare un testo in lingua inglese della Rowling, a cui i ragazzi potranno accostarsi insieme all’insegnante.

‘’La scelta di acquistare un e-reader al posto di testi cartacei di narrativa - ha dichiarato il dirigente scolastico, Patrizia Roccamatisi- si chiarisce nel desiderio di appassionare alla lettura le nostre alunne e i nostri alunni: in un solo dispositivo sono contenuti tanti libri, i ragazzi avranno l’opportunità di scegliere, di rileggere un testo, di abbandonarlo, esercitando tutti quei diritti del lettore di cui parlava Pennac (autore inserito tra i testi scelti); quei diritti del lettore che, ne sono convinta, ci aiuteranno a promuovere la lettura e ad incentivare la diffusione della sua pratica tra i più giovani. Come appassionarli, ci siamo chiesti, se “Il verbo leggere non sopporta l’imperativo?’’ A questa domanda abbiamo tentato di dare risposta, dando loro un piccolo dispositivo da portare in borsa, in vacanza, in giro per casa; pieno di libri tra cui poter scegliere. E poi auguriamoci che almeno uno tra essi accenda in loro la curiosità, li stimoli a continuare, li coinvolga e li appassioni’’.

Nel corrente anno scolastico saranno in tutto 92 gli alunni beneficiari; nei prossimi anni tutti i dispositivi potranno essere usati, arricchiti per promuovere la lettura condivisa, in classe, ad alta voce, in silenzio, attraverso percorsi che si porranno la grande sfida di educare alla lettura per educare alla cittadinanza consapevole.