Scuola Margherita di Navarra, primo premio al concorso musicale ''Placido Mandanici''

Tra i vincitori del premio indetto dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto c'è l’alunna Sofia Trifirò

MONREALE, 25 maggio - Sono stati resi pubblici i risultati del 22esimo concorso musicale nazionale Città di Barcellona Pozzo di Gotto organizzato dall’associazione ''Placido Mandanici''.

Tra i vincitori della categoria solisti - scuole ad indirizzo musicale - si è distinta Sofia Trifirò, alunna della 2A dell’istituto comprensivo ''Margherita di Navarra'' di Monreale.

La giovane dodicenne che frequenta la classe di pianoforte, da quest’anno guidata dalla professoressa Silvia Vaglica, ha preparato un programma con musiche da Bach a Longo con cui si è classificata al primo posto della competizione nazionale con un punteggio di 95/100.

''Non ricordo bene come è cominciato il mio amore per la musica- ha dichiarato Sofia- ma è sempre stata presente nella mia vita fin da piccola. Quando ho iniziato a suonare il pianoforte di certo non avrei mai immaginato di partecipare o addirittura di vincere un concorso musicale. Per me - ha continuato Sofia- il pianoforte è diventato essenziale: grazie ad esso riesco a trasformare in musica ogni mia emozione e, ogni volta che termino di suonare un brano, mi sento una persona diversa da quella che ero prima, totalmente trasformata e rigenerata.

Un ringraziamento speciale va a coloro che hanno permesso l'inizio di questa avventura e soprattutto alla professoressa Vaglica che ha sempre creduto in me e mi ha accompagnato verso questa vittoria''.

Per l’ottimo risultato conseguito dalla giovane Sofia sono arrivati anche i complimenti del dirigente scolastico, Patrizia Roccamatisi, che ha sottolineato l’importanza dell’educazione musicale per i giovani.

''Le sezioni ad indirizzo musicale - ha dichiarato Patrizia Roccamatisi- fortemente volute dalla nostra scuola mirano a rendere la nostra istituzione scolastica un vero e proprio laboratorio musicale nel quale gli alunni, attraverso la musica e la creatività, possono raggiungere importanti risultati supportati dai nostri docenti che quotidianamente ne seguono il percorso di crescita''.