Scuola Margherita di Navarra, finanziato il progetto didattico ''Summerlab''

Sarà orientato a perseguire il miglioramento della qualità dell'azione educativa e didattica

MONREALE, 22 giugno – Nell’ambito delle azioni al contrasto alla povertà e all’emergenza educativa e del Piano Scuola Estate 2021, l’istituto scolastico ''Margherita di Navarra'' ha ottenuto il finanziamento della proposta progettuale denominata “Summerlab” su fondi del ministero - Monitor 440.

L’iniziativa prevede lo svolgimento di attività sul fronte dello sviluppo della socialità e degli apprendimenti nel periodo estivo per gli alunni dopo un anno segnato ancora dalla pandemia che ha inciso sulla vita scolastica. La realizzazione del progetto sarà rivolta, in particolare, al miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati. L’obiettivo sarà lo sviluppo delle potenzialità individuali di ciascun alunno e la valorizzazione delle differenze al fine di trasformarle in risorse, favorendo così la piena inclusione degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti. Sono previste dal progetto attività di danza, sport, arte e laboratori relazionali e di sviluppo delle competenze di base.

Il percorso progettuale sarà realizzato seguendo diverse modalità organizzative: itinerari metacognitivi e laboratori legati alla qualità dell’integrazione e inclusione con attenzione ai bisogni formativi di ciascun alunno, fondati sulla personalizzazione dell’apprendimento e delle relazioni. Le fasi di realizzazione del progetto saranno tre a partire dal mese di giugno, luglio e agosto fino alla conclusione prevista per il mese di settembre.

A giugno gli alunni saranno impegnati nel rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari attraverso corsi finalizzati all’acquisizione della certificazione professionale EIPASS. Nei mesi di luglio e agosto si svolgeranno attività ludico-ricreative come corsi e workshop dedicati al mondo dell’arte e della cultura; laboratori di conoscenza e delle tradizioni locali con gite e visite culturali alla scoperta del territorio; attività sportive di gruppo quali il ballo.

A settembre con il rientro ufficiale a scuola il progetto si concluderà con laboratori di relazione per cui si prevede la realizzazione di laboratori di counseling tramite i linguaggi espressivi che mirano all’educazione all’affettività, all’interdisciplinarità, alla formazione di competenze trasversali spendibili nei diversi ambiti della vita di ogni alunno.

''La nostra scuola ha ottenuto il finanziamento di questo progetto - ha dichiarato il dirigente scolastico, Patrizia Roccamatisi - con cui sarà possibile far realizzare ai nostri alunni attività laboratoriali durante i mesi estivi e percorsi di conoscenza del nostro territorio attraverso visite guidate, recuperando in termini di socialità e apprendimento quanto durante quest’anno scolastico non è stato possibile svolgere per via della pandemia''.