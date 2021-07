Scuola Margherita di Navarra, finanziato il progetto STEM 2021

Dopo aver partecipato all’avviso del ministero dell’Istruzione, la scuola rientra nell'elenco degli interventi finanziati

MONREALE, 22 luglio – Attraverso l’apposito bando, lanciato alla fine dello scorso mese di aprile, il ministero dell’Istruzione promuove la realizzazione di laboratori e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) nelle scuole.

L’attenzione alle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM è, infatti, una sfida fondamentale per il miglioramento dell’azione didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, di problem solving e di pensiero critico da parte degli studenti.

Proprio per questi motivi, il ministero, negli ultimi mesi, ha intrapreso un percorso di potenziamento verso questo ambito disciplinare mediante nuove assunzioni di docenti e azioni dirette che prevedono proprio il finanziamento rientrante nell’asse definito ‘’spazi e strumenti digitali per le STEM’’.

Così la scuola Margherita di Navarra, dopo aver partecipato all’avviso del ministero, si ritrova adesso tra le scuole il cui progetto è stato ammesso a finanziamento. Attraverso il progetto finanziato, la scuola implementerà gli spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche per la didattica delle STEM, creando ambienti didattici flessibili, modulari e collaborativi.

Saranno inoltre acquistate attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa come, per esempio, robot didattici e set integrati e modulari programmabili con app. In particolare, l’uso di kit robotici permetterà di attuare laboratori per lo sviluppo del pensiero creativo e critico; gli alunni avranno la possibilità di confrontarsi e collaborare per individuare soluzioni comuni attraverso il problem solving nelle discipline scientifiche coinvolte.

''Con questo nuovo progetto - ha dichiarato il dirigente scolastico, Patrizia Roccamatisi- i nostri alunni potranno fruire in classe o in ambienti esterni alla scuola degli strumenti digitali. La nostra scuola ha già avviato nell’anno scolastico appena trascorso percorsi STEM che costituiranno il punto di partenza per la realizzazione del curricolo. Dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado saranno così avviati percorsi didattici sostenuti da metodologie didattiche innovative in cui i nostri alunni saranno protagonisti attivi del percorso di apprendimento''.