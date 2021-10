Scuola ''Margherita di Navarra'', al via il progetto ''Summer lab danza''

Il progetto coinvolge circa 40 alunni dell'istituto scolastico

MONREALE, 27 ottobre – L’Istituto comprensivo ''Margherita di Navarra'', all’interno della progettazione attuata con i fondi ministeriali cosiddetti ''Monitor 440'', ha avviato un’importante attività laboratoriale per i propri studenti.

L’iniziativa permetterà così ai partecipanti di recuperare in termini di socialità e relazione mediante l’attività prevista. Quest’ultima terrà conto della valorizzazione delle differenze, dell’inclusione, dell’integrazione, della socializzazione, dell’acquisizione delle competenze di base spendibili sia nella vita quotidiana sia nel futuro professionale.

Le attività previste, infatti, rientrano tra quelle atte a migliorare la qualità dell'azione educativa e didattica attraverso laboratori per lo sviluppo della persona e di relazione per l’inclusione.

Il progetto ''Summer lab danza'' ha come obiettivo, in particolare, quello di trasmettere le nozioni basilari della danza, facendo conoscere una parte di questo meraviglioso mondo agli alunni. Sono coinvolti giovani appartenenti alle diverse fasce d’età degli alunni della scuola, al fine di realizzare, a completamento delle attività progettuali, una piccola coreografia che racchiuda il lavoro svolto nei diversi incontri.

Restituire agli studenti quello che più è mancato in questo periodo di pandemia mediante la danza è l’altro aspetto a fondamento del laboratorio che attualmente coinvolge in totale circa 40 alunni. Si tratta di un’importante attività scolastica che, grazie ai linguaggi espressivi del corpo, costituirà un momento di crescita per tutti i partecipanti.