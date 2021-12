Protesta studentesca, la preside Lauricella: ''Periodo pandemico in corso, necessaria una soluzione condivisa insieme ai docenti''

''La Settimana dello Studente deve essere costruttiva, parlare di autogestione con l'emergenza sanitaria è impossibile''

MONREALE, 13 dicembre – In merito alla manifestazione studentesca tenutasi questa mattina davanti gli ingressi dell'istituto Basile-D'Aleo, indotta dalla mancata concessione della ''Settimana dello Studente'', abbiamo raccolto anche la posizione della dirigente scolastica Loredana Lauricella, che ha spiegato le motivazioni e le soluzioni trovate con i rappresentanti.

''Avevo già spiegato agli studenti, al momento della richiesta, che per me le motivazioni sono due. Innanzitutto la ''settimana dello studente'' deve essere una settimana formativa e costruttiva, non ciò che è diventato piuttosto in tutta Italia, ossia un allungamento delle vacanze natalizie. Motivazione successiva è invece il periodo pandemico attualmente in corso e le normative sanitarie che bisogna necessariamente rispettare. Loro mi avevano inviato un programma in cui parlavano di autogestione, ma attualmente – con l'emergenza sanitaria – questa proposta non è assolutamente accettabile.

In quanto dirigente scolastica ho un dovere non solo istituzionale, ma anche morale: tutelare la salute di tutti. Non posso dunque permettere la promiscuità dei gruppi di studenti. Ho convocato i ragazzi spiegando che è necessario, prima di poter autorizzare la ''settimana dello studente'', un comitato studentesco costituito dai rappresentati di classe di tutte le classi di tutti i plessi dell'intero istituto comprensivo. Questo comitato era già stato autorizzato per domani mattina ed era quella la sede opportuna per parlare di una eventuale ''settimana dello studente'', che – ribadisco – deve essere condivisa sia con la dirigente che con il personale docente.

Straordinariamente ho concesso loro che questo comitato si tenga oggi pomeriggio e un'assemblea straordinaria domattina. Successivamente io li riceverò, porteranno una proposta e vedremo di arrivare insieme a una soluzione condivisa''.