Calcio a 5, la scuola Veneziano-Novelli al quarto posto nel torneo ''Padre Pino Puglisi''

Gli studenti sono tornati alle attività sportive dopo due anni di stop

MONREALE, 17 dicembre – i è conclusa la seconda edizione del torneo per la scuola primaria, di calcio a 5 "Padre Pino Puglisi", che ha visto la partecipazione di alcune scuole di Palermo e provincia, organizzata dal referente territoriale di educazione fisica in collaborazione con il MIUR, Alessio Cacciato. La scuola Veneziano-Novelli si è classificata al quarto posto su 12 scuole partecipanti.

Gli 11 bambini delle varie classi quarte e quinte guidati dall’insegnante Salvatore Campana, nonché referente allo sport per la primaria dell'Istituto, con la collaborazione dell’insegnante Gianpiero Lo Piano, hanno affrontato la competizione con grande passione e con tanta voglia di cimentarsi nell'ambito calcistico.

“L' importante non era la vittoria finale ma ricominciare tali attività dopo due anni e rivedere quella gioia nel volto dei bambini carichi a mille, riscoprendo il momento della socializzazione che da tempo mancava. Ripartire dallo sport è di fondamentale importanza per la crescita di ogni singolo individuo soprattutto in età scolare” ribadisce con fermezza il dirigente Marco Monastra che ha creduto fortemente in questo progetto sportivo.