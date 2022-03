Scuola Veneziano-Novelli, oggi un flash-mob per il popolo ucraino

Una bella attività di sensibilizzazione sul tema importante della pace nel mondo. LE FOTO

MONREALE, 16 marzo – Si è svolta stamattina, presso l'istituto comprensivo Veneziano-Novelli, una manifestazione per la pace e la solidarietà tra i popoli. Gli alunni delle sezioni della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado hanno così voluto esprimere la loro vicinanza al dramma che sta vivendo il popolo ucraino.

Alla manifestazione hanno presi parte, fra gli altri, il dirigente scolastico Marco Monastra, il sindaco Alberto Arcidiacono e i rappresentanti della giunta comunale. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di promuovere un momento di riflessione sui valori della pace e della cooperazione tra le nazioni.

Due rappresentanti per classe sono stati incaricati di sventolare le bandierine dell'Europa da loro preparate. Gli studenti si sono disposti in fila, facendo sfondo con le bandiere agli addetti alla lettura di alcune poesie. Emozionante l'incontro delle due bandiere Ucraina-Italia che sono state annodate tra loro, poi si è tenuta una sfilata di piccoli che hanno formato il simbolo della Pace e infine è stata intonata un'esplosione corale del ritornello "GIve Peace a Chance"

Ogni paese europeo è stato rappresentato da una bandierina e, come detto, il nodo tra la bandiera dell'Ucraina e quella dell'Italia ha simboleggiato l'abbraccio tra i due popoli. Si è proseguito con la lettura dell'articolo 11 della Costituzione, di poesie e pensieri a tema e un flash mob per la pace tra i contributi per la costruzione di un messaggio di pace.

Particolarmente emozionante l'esecuzione di un canto in lingua ucraina, espressione dolente della sofferenza del popolo assediato. Soddisfatto dell'attività svolta il dirigente scolastico, che ha ringraziato le studentesse e gli studenti per l'impegno profuso, i docenti tutti per la collaborazione e il sindaco Arcidiacono e l'amministrazione comunale per la partecipazione.