Diversi concerti per i giovani studenti della scuola Margherita di Navarra

I giovani studenti dell'istituto scolastico hanno dato vita a diversi momenti musicali all'interno di varie manifestazioni

MONREALE, 1 giugno - Giornate piene di musica e di esibizioni concertistiche per gli alunni dei corsi ad indirizzo musicale dell’istituto scolastico ''Margherita di Navarra''. I giovani musicisti, alcuni freschi di vittoria in concorsi nazionali di esecuzione musicale, hanno regalato energia ed emozione in molteplici eventi che li hanno visti protagonisti con i loro strumenti.

Per la giornata internazionale della legalità, due trombettisti , Nicolò Roppolo e Giacomo Sciortino, hanno suonato alla Casa del Sorriso di fronte a centinaia di persone provenienti da tutta Italia; qualche giorno dopo per il premio Ferrara si sono esibiti da solisti Ludovico Randazzo (xilofono), Alice Maria Di Gristina (pianoforte) , Ettore Di Maria (Chitarra), Gloria Prestigiacomo (pianoforte) , Vincent Villa (Chitarra), Nicolò Roppolo (tromba), Joele Spinnato (Chitarra), Sofia Trifirò (pianoforte) , Gabriele Giuseppe Murabito (Chitarra) , Giacomo Sciortino (tromba) con brani impegnativi da Zivcovich a Mozart e Chopin.

Inoltre la coordinatrice dell’indirizzo musicale, la professoressa Silvia Vaglica (pianoforte), insieme alla sua squadra di docenti composta da Matteo Bobbio (chitarra), Salvatore Casano (percussioni), Giacomo Tantillo (tromba delle classi seconda e terza) , Vito Scimeca (tromba della classe 1B), ha voluto organizzare due concerti finali a scuola in accordo con la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi.

Il 27 maggio alle 16 si è svolto, infatti, il concerto dedicato agli ensemble e all’orchestra scolastica con tutti gli alunni delle classi ad indirizzo musicale al completo che hanno eseguito un vasto e variegato repertorio d’insieme coinvolgendo il pubblico nella grande palestra ''Mattia Terranova''.

Un secondo concerto nel pomeriggio del 31 maggio ha visto protagonisti 31 allievi che si sono esibiti da solisti al loro strumento in Aula Magna spaziando da compositori come Bach, Beethoven, Schumann, Chopin ai Metallica.

Si conclude così un’intensa settimana ricca di musica, all’insegna della valorizzazione di talenti , di energie nuove, di ragazzi pieni di vita che hanno fatto risuonare note armoniose tra le valli e le montagne di Pioppo con impegno e passione.

Ecco i nomi di tutti i giovani strumentisti che si sono esibiti:

CHITARRISTI

1B: Ettore Di Maria, Giorgia Ganci, Luigi Impastato , Mattia Prestigiacomo.

2E: Cristyn Calandrella, Rosanna Cassarà, Federica Spinnato, Vincent Villa.

3A e 3B: Gaia Farina, Anita Gorgone, Gabriele Murabito, Joele Spinnato, Marta Vaglica.

PERCUSSIONISTI

1B: Dalila Buffa, Alessandro Correra, Giorgia Costantini, Alice Di Cristina, Ludovico Randazzo.

2E: Marco Alongi, Ginevra Bellotta, Francesco Paolo Faria, Giuseppe Grasso, Giorgia Manno.

3A e 3B : Martino Anello, Marco Buffa, Riccardo La Gumina, Davide Marceca, Filippo Merito, Sara Randazzo.

PIANISTI​

1B: Alice Maria Di Gristina, Giuliana Noto, Gloria Turdo , Martina Valdesi.

2E: Giulia Caruso, Vittoria Correra, Rosario La Corte, Riccardo Lo Iacono, Sofia Merito, Gloria Prestigiacomo.

3A e 3B : Giuseppe Calandrella, Sofia Carlotta, Eugenia Di Cristina, Chiara Di Gristina, Alexander Mangano, Giulio Razete, Sofia Trifirò.

TROMBETTISTI

1B: Salvatore Cavallo, Manila Garda, Alessandra Lucido, Andrea Morfino.

2E: Shaira Battaglia, Alessia Impastato, Ornella La Corte, Daniele Marceca, Giada Lo Iacono, Nicolò Roppolo.

3A e 3B: Jasmine Buzzetta, Mario Caruso, Ilary Giordano, Giacomo Sciortino.