La scuola ''Margherita di Navarra'' centro di accreditamento EIPASS

Grande opportunità per tutto il territorio

MONREALE, 5 novembre – L'istituto comprensivo statale “Margherita di Navarra” di Pioppo è centro di accreditamento EIPASS ovvero l'European Informatics Passport (passaporto europeo di informatica) che sostiene la diffusione della cultura digitale e il principio di Lifelong Learning su cui basano i propri programmi internazionali di certificazione.

EIPASS è il programma di certificazione delle competenze informatiche oggettivo, standardizzato, riconosciuto su base internazionale e indipendente da ogni fornitore di sistemi informatici, che attesta il sicuro possesso, nel candidato, delle abilità e delle conoscenze digitali necessarie per utilizzare correttamente le risorse informatiche e tecnologiche, a vari livelli, in diversi settori e per specifiche professioni(Scuola, Web, Impresa, Pubblica Amministrazione, Sanità). Possono conseguire la certificazione EIPASS studenti, docenti, lavoratori, soggetti in cerca di occupazione o quanti vogliono accrescere il proprio curriculum.

Per conseguire la certificazione Informatica EIPASS è necessario rivolgersi all’ Ei-Center dell’ICS “Margherita di Navarra” e acquistare l’Ei-Card, ovvero il documento attestante la propria candidatura al conseguimento della certificazione EIPASS che, a seconda del profilo prescelto, consente l’accesso ai previsti moduli d’esame. Il codice di riconoscimento, impresso sulla tessera, permette al candidato di accedere alla piattaforma DIDASKO, un’area riservata dove, in maniera intuitiva e immediata, può visionare il libretto d’esame, scaricare gratuitamente gli ei-book di ausilio all’apprendimento dei contenuti necessari per superare le prove d’esame e testare le proprie competenze informatiche grazie a simulazioni delle prove d’esame delle diverse Certificazioni EIPASS.

Gli esami si tengono in presenza di esaminatori certificati, mediante una procedura on-line su una piattaforma dedicata, denominata DIDASKO.

Ogni esame è strutturato in 30 quesiti e ciascun allievo ha 30 minuti a disposizione per completare il test. Per superare l’esame è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande. Dopo aver svolto l’esame, il candidato saprà in tempo reale il risultato. Quando il candidato ha superato tutti gli esami previsti, acquisisce il diritto di ottenere la certificazione EIPASS. Per le prove d’esame, ogni candidato è assistito e supportato da un esaminatore certificato EIPASS.

Il titolo EIPASS è riconosciuto come credito formativo nell’ambito scolastico ed accademico ed è valido come “attestato di addestramento professionale” ai sensi del D.M. 59 del 26 giugno 2008 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. EIPASS aggiunge valore al CV in fase di selezione del personale e per chi partecipa a concorsi e graduatorie di merito offre l’opportunità di acquisire maggiore punteggio. EIPASS è destinato a tutti coloro che intendano aggiornare e certificare il possesso di competenze in ambito ICT. Per le Aziende in fase di selezione del personale, il titolo EIPASS è garanzia del possesso delle competenze attestate, in linea con quanto richiesto dagli standard condivisi a livello internazionale.

Il costo è di 130 euro per il personale dell'istituzione scolastica “ICS Margherita di Navarra”, 150 euro per gli esterni. Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni scrivendo un’email all’indirizzo eipassnavarra@icsmargheritadinavarra.edu.it. Il pagamento della quota andrà eseguito con bonifico intestato a ICS MARGHERITA DI NAVARRA, (Codice IBAN: IT 59 N 02008 43450 000101785549), con causale “Iscrizione CERTIFICAZIONE EIPASS”.