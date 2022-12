Pioppo, un successo oggi il concerto degli studenti della Margherita di Navarra

Ad esibirsi gli allievi del corso musicale. LE FOTO

MONREALE, 22 dicembre – La musica dei giovani allievi della scuola Margherita di Navarra ha risuonato tra le montagne di Pioppo in una soleggiata mattina di festa. Alle 10 di oggi nei locali della grande palestra dell’istituto, intitolata a Mattia Terranova, si è svolto il concerto del corso ad indirizzo musicale che ha visto protagonisti gli alunni di pianoforte, tromba, chitarra e percussioni con un ricco programma natalizio.

Gli alunni sono stati i protagonisti dell’esibizione dimostrando grazia e temperamento , guidati e diretti dai loro docenti Silvia Vaglica (coordinatrice, pianoforte), Matteo Bobbio (chitarra), Vito Pizzolato (percussioni), Antonella Corso (tromba). Per l’occasione l’insegnante di Arte Alessandro Marchese ha realizzato con le sue classi delle pitture su lenzuola che sono state utilizzate come sfondo dell’orchestra, con un effetto visivo originale.

“La nostra scuola coltiva talenti – ha dichiara la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi - e il corso ad indirizzo musicale ne è la testimonianza grazie allo studio delle varie specialità strumentali. Questo concerto chiude il 2022 pieno di speranza per guardare al 2023 con determinazione e coraggio”.



Il numeroso pubblico ha partecipato all’evento con attenzione ed entusiasmo applaudendo con calore ad ogni esibizione musicale.

Ecco i nomi dei giovani musicisti che si sono esibiti:

CHITARRISTI

Federico Cimo’, Riccardo Li Manni (1B); Giorgia Ganci, Luigi Impastato, Mattia Prestigiacomo(2B); Cristyn Calandrella

Rosanna Cassarà, Giuseppa Lucido, Federica Spinnato, Vincent Villa (3E).

PERCUSSIONISTI

Giovanni Bellino, Gioele Casamento,

Ginevra Di Gristina, Viola Di Cristina, Angelo Marceca, Sarah Messina (1B); Dalila Buffa, Alessandro Correra , Giorgia Costantini, Di Cristina Alice, Ludovico Randazzo (2B); Marco Alongi, Giuseppe Badagliacca, Ginevra Bellotta, Francesco Paolo Faria, Giuseppe Grasso, Giorgia Manno (3E) , Riccardo La Gumina (3A).

PIANISTI

Maria Cassara’ , Giulia Lupo, Mariachiara Marceca, Andrea Modica, Chiara Nalin Pensabene, Noemi Pizzitola (1B); Marco Buzzetta, Alice Maria Di Gristina, Giuliana Noto, Gloria Turdo , Martina Valdesi (2B); Giulia Caruso, Vittoria Correra, Rosario La Corte, Riccardo Lo Iacono, Sofia Merito, Gloria Prestigiacomo (3E).

TROMBETTISTI

Gianfranco Cannino, Francesco Catalano, Salvatore Cavallo, Luca Failla, Sara Marchiano, Michele Marino (1B); Manila Garda, Alessandra Lucido, Andrea Morfino (2B); Shaira Battaglia, Alessia Impastato, Ornella La Corte, Daniele Marceca, Giada Lo Iacono, Nicolò Roppolo (3E).