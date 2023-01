Iscrizioni, la scuola Margherita di Navarra presenta le novità per il nuovo anno

La scuola fa conoscere la sua offerta formativa per il nuovo anno scolastico: tra queste spicca l'offerta del tempo pieno

MONREALE, 7 gennaio – L’avvio delle operazioni di iscrizione alla scuola dell’infanzia, alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado è l’occasione per dare informazioni ai genitori sull’offerta didattica rivolta agli studenti durante il loro percorso di studi.

L’Istituto Comprensivo “Margherita di Navarra” quest’anno ha scelto di presentarsi alle famiglie del territorio mediante due strumenti agili e di semplice consultazione: una locandina che riporta i servizi offerti, con una attenzione particolare all’avvio del tempo prolungato in due sezioni, una alla scuola primaria e una alla scuola secondaria di Pioppo, e un piccolo sito web che propone l’offerta formativa attraverso una galleria di foto di attività svolte. Di semplice consultazione, all’indirizzo https://sway.office.com/945xS8M8DI8yZudj, il sito web offre una panoramica del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, delle attività già offerte, delle proposte di ampliamento dell’offerta e delle prospettive di miglioramento.

“Il prossimo triennio rappresenta per la scuola una irrinunciabile sfida - sottolinea la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi. Il prossimo anno scolastico porterà già in nuce tutti i cambiamenti che attueremo nel corso del prossimo triennio. Sentiamo forte la responsabilità di agenti educanti e altrettanto vivo è il desiderio di rappresentare per le famiglie un punto di riferimento, un luogo sicuro, un’opportunità per uno sviluppo sano, consapevole e critico dei loro figli. Da questa riflessione - afferma Patrizia Roccamatisi - nasce l’offerta del tempo pieno che proponiamo alle famiglie.

È solo l’inizio di una intensa riflessione che sta coinvolgendo me e il gruppo di lavoro per l’attuazione del PNRR, il Piano di Ripresa che coinvolge l’istruzione e promuove la transizione verso un’economia sostenibile. Ciò per la scuola significa poter contribuire a creare maggiore equità sociale, promuovere lo sviluppo di una società inclusiva e solidale, contribuire al benessere di tutti, indipendentemente dalle condizioni sociali, economiche e culturali di partenza. È chiaramente una grande sfida, la mia scuola è pronta a rispondere”.