Giornata ecologica per gli alunni della Margherita di Navarra

Giornata ecologica per gli alunni della Margherita di Navarra

Donati cinquanta alberi da piantumare

MONREALE, 20 febbraio – Ieri alunni e insegnanti della scuola Margherita di Navarra hanno partecipato presso la chiesa di San Giuseppe di Pioppo alla messa per la tutela del creato.

Nell’ambito delle iniziative per la sesta e ultima domenica sociale del territorio di Pioppo, si è svolta la celebrazione della domenica ecologica secondo le parole dell’enciclica ‘’Laudato sì’’.

La messa è stata officiata da don Nicola Di Lorenzo che durante l’omelia ha ricordato a tutti i presenti l’importanza del prendersi cura del creato, custodendolo con atteggiamenti responsabili e maturi e puntando ad una vera conversione ecologica.

Durante la messa per la salvaguardia del bosco e della natura di Pioppo la parrocchia ha regalato cinquanta alberi ai rappresentanti delle varie classi presenti della scuola materna e primaria che potranno liberamente piantarle nel territorio pubblico di Pioppo, affinché dagli incendi che hanno colpito la frazione rinasca la vita.

Don Nicola Di Lorenzo ha ringraziato per la sua presenza la dirigente scolastica, Patrizia Roccamatisi, tutti i docenti presenti e i genitori dei bambini della scuola dell’Infanzia che hanno donato alla parrocchia un piccolo albero da piantare. All’evento hanno partecipato anche le catechiste e tutti gli operatori della parrocchia di San Giuseppe che hanno contribuito con il loro impegno alla riuscita di questa importante giornata di sensibilizzazione e protezione del creato.

Soddisfazione è stata espressa per l’iniziativa da Patrizia Roccamatisi, dirigente scolastico, per cui l’iniziativa di oggi si inserisce nel quadro degli interventi educativi sull’ambiente e la sua protezione che la scuola persegue.

“I nostri alunni - ha dichiarato Patrizia Roccamatisi - seguono specifici percorsi di educazione ambientale a partire dalle iniziative promosse all’interno della nostra offerta formativa che già da tempo contempla percorsi di studio naturalistico, escursioni e approfondimenti sul tema della tutela dell’ambiente e della sua protezione. Siamo stati felici di partecipare all’iniziativa della parrocchia nello spirito di alleanza tra scuola e territorio- ha concluso la dirigente- che la nostra scuola porta avanti ogni giorno per la crescita sociale e culturale della comunità di cui fa parte’’.