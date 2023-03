Scuola Veneziano-Novelli, piccoli studenti a scuola di clarinetto

L'attività è condotta in collaborazione con il corpo bandistico “I fiati della Narmanna”

MONREALE, 2 marzo – Il percorso didattico della scuola elementare Veneziano-Novelli per l'educazione alla musica, che prevede un'ora a settimana in più dedicata alla propedeutica vocale e strumentale, caratterizza fortemente l'offerta formativa dell'istituto.

Nell'ambito di quest'attività, le classi seconde A e B, coordinate dalle docenti Simona Pizzurro e Giovanna Lo Coco, hanno incontrato due clarinettisti del corpo bandistico "I fiati della Normanna ", Caterina Valerio e Sisto Catalano, genitori, peraltro, di due piccoli alunni, i quali hanno guidato i bambini verso un' interessante scoperta di questo particolare strumento a fiato.

Gli alunni, che in questo segmento didattico stanno lavorando sulla favola musicale "Pierino e il lupo " di Prokoviev attraverso la realizzazione di un "libro sonoro" e la creazione di un piccolo strumento a fiato, sono stati felici di avere vissuto l'emozione di vedere ed ascoltare direttamente uno strumento così complesso e affascinante come il clarinetto.

Un'esperienza pienamente riuscita che trova nella condivisione di risorse ed energie un'espressione produttiva di quella preziosa collaborazione tra scuola e famiglia per la valorizzazione delle diverse realtà culturali del territorio monrealese.