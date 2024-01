Scuola Veneziano-Novelli, al via i corsi Cambridge

Oggi partirà il livello A2 Key for schools (Ket)

MONREALE, 15 gennaio – Al via, alla Veneziano-Novelli, i corsi extracurricolari di potenziamento e di preparazione agli esami di certificazione in lingua inglese Cambridge Assesment English che l'istituto, centro di preparazione Cambridge certificato e nominato per il secondo anno consecutivo dalla Cambridge Italia tra i migliori centri di preparazione d'Italia, offre ai propri studenti.

Da oggi, partirà il livello A2 Key for schools (Ket), un percorso di 40 ore rivolto agli alunni di terza media e condotto dalle docenti interne esperte Ivana Taormina e Marilena Vitrano, che si concluderà con l'esame analogo di livello A2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento.

Gli altri corsi, aperti agli alunni delle classi quinte delle primaria e a quelli di tutte le altre classi delle medie, finalizzati al conseguimento dei livelli Pre A1, A1 e A2, saranno avviati successivamente con i finanziamenti del PNRR e del fondo d'istituto.

Attraverso questa offerta articolata e qualificata, la scuola Veneziano - Novelli continua nel solco, già tracciato da anni, ad investire nella preparazione linguistica e nel potenziamento della lingua inglese dei propri studenti affinché siano sempre più attrezzati ad affrontare la complessità del reale e le sfide del futuro.