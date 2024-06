Veneziano-Novelli, conclusi gli esami ''Cambridge'' di certificazione linguistica

La scuola monrealese si conferma modello da seguire tra gli istituti comprensivi. LE FOTO

MONREALE, 8 giugno – Anche quest'anno, alla Veneziano-Novelli, i corsi extracurricolari di potenziamento della lingua inglese si sono conclusi con gli esami di certificazione linguistica Cambridge Assessment English Pre A1 Starters, A2 Flyers e A2 Key for schools (KET), corrispondenti agli analoghi livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Da diversi anni, ormai, l'istituto monrealese ha messo l'educazione linguistica in inglese al centro della sua offerta formativa a partire dalla scuola dell'infanzia, offrendo un percorso di crescita e di maturazione che termina in terza media.

Attraverso una metodologia focalizzata sulle competenze comunicative e sociali, i ragazzi apprendono la lingua utilizzandola in modo significativo nell'ambito di attività motivanti e inclusive.

Ieri mattina, al plesso Veneziano, tantissimi studenti delle classi quinta primaria e delle tre classi delle medie, coordinati dalle docenti esperte Zaira Di Mitri, Giusy Giangrande, Piera Madonia, Ivana Taormina e Marilena Vitrano, hanno sostenuto l'esame con consapevolezza e determinazione.

Alla presenza degli esaminatori madrelingua del centro linguistico certificatore International House di Palermo e incoraggiati dalle loro docenti, gli alunni hanno affrontato le prove riferite alle quattro abilità di Listening, Reading, Writing e Speaking.

Impegno, serietà e qualità del servizio offerto sono stati riconosciuti anche dalla Cambridge University Italia, che, in un’intervista alla docente referente Zaira Di Mitri, pubblicata sul proprio blog, considera la Veneziano-Novelli un modello da seguire su scala nazionale tra gli istituti comprensivi.