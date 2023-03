Scuola Margherita di Navarra, ieri un altare dedicato a San Giuseppe

L’iniziativa ripresa dopo lo stop dovuto alla pandemia. LE FOTO

MONREALE, 21 marzo – La scuola dell’Infanzia dell’istituto Margherita di Navarra’’ di Pioppo in occasione della festività di San Giuseppe, dopo due anni di sosta forzata dovuta alla pandemia da Covid, quest’anno ha ripreso la tradizionale devozione all’altare dedicato a San Giuseppe.

Alunni, insegnanti e genitori hanno allestito un suggestivo altare dedicato, infatti, al santo all’interno del plesso di scuola d’infanzia presso la sede di palazzo Ciolino, avendo cura dei particolari e decorandolo con fiori, piante, arance, limoni, alloro, pani, lenzuola ricamate, quadri e oggetti decorativi ed evocativi in tema all’evento ( croce, bibbia, calice, rosario etc).

L’esperienza di grande valore formativo, è stata realizzata con l’obiettivo di fare scoprire e tramandare ai nostri piccoli alunni le nostre tradizioni; finalità rilevante per la formazione della cittadinanza attiva e responsabile e nello stesso tempo prestare attenzione ai valori della nostra tradizione. L’altare ha ricevuto la benedizione giorno 20 Marzo alle 9,30 da Padre Nicola Di Lorenzo; dopo le preghiere di rito e la recita di poesie e canti dei bambini, i presenti hanno ricevuto il pane benedetto e l’altare è stato aperto al pubblico.

Alla cerimonia sono stati presenti il dirigente scolastico, Patrizia Roccamatisi, gli alunni, i genitori e il personale docente e non docente della scuola.

Viva soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico sottolineando la valenza educativa dell’evento e il ruolo della scuola che deve educare le nuove generazioni guardando al futuro senza tralasciare il passato in quanto custodire le tradizioni significa gettare un ponte tra le generazioni per non disperdere il patrimonio della nostra cultura, valorizzando quella preziosa identità culturale di cui facciamo parte.

Infine sono stati ringraziati tutti coloro che si sono attivati in tale iniziativa per l’impegno profuso, per la passione, la dedizione e il forte senso di appartenenza alla scuola, sottolineando come la sinergia tra famiglia e scuola emerga sempre più come fattore determinante per il successo formativo e la maturazione degli allievi