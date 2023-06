La Veneziano-Novelli vince il campionato provinciale studentesco di calcio a 5, categoria Cadetti

Contro la “Principessa Elena” finisce 1-0. Decide un gol di Santi Florio. LE FOTO

PALERMO, 1 giugno – Con un gol, importante e decisivo, di Santi Florio, alunno della 3ª A, la scuola Veneziano-Novelli alza la coppa del torneo provinciale di calcio a 5, categoria “Cadetti” e torna a casa in trionfo.

La partita si è disputata stamattina sul campo del “Garden Center” di via Beato Angelico a Palermo, dove ha avuto luogo la fase conclusiva del torneo ,in cui i ragazzi monrealesi hanno avuto la meglio in finale, contro la squadra della scuola Principessa Elena.

Gli studenti della rappresentativa d'istituto, Andrea Abate, Alberto Abbate, Andrea Balsano, Mattia Caputo, Benedetto Failla, Nicolò Federico, Santi Florio, Matteo Ferraro, Mattia La Barbera, Mattia Madonia, Francesco Parisi, nel mese scorso avevano superato le eliminatorie qualificandosi alle semifinali fino al traguardo odierno. Oggi l'atto conclusivo, terminato con la vittoria “di corto muso” e forse proprio per questo ancora più bella.

Guidati dai docenti di Scienze Motorie, Marzia Bravo, Giacomo Bonomolo e Paolo Scalia, i ragazzi hanno seguito, nell'ambito delle attività del gruppo sportivo promosse dalla scuola, un percorso di preparazione tecnico-atletica che, oltre a potenziare le loro competenze disciplinari, ha creato un clima di relazione e supporto reciproco.

Al rientro a scuola dopo la partita, i giovani atleti hanno condiviso coi compagni, insieme alla coppa, anche tanto entusiasmo e senso di appartenenza ad una comunità che si identifica negli stessi valori e negli stessi obiettivi.