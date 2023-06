Grande successo per il concerto di fine anno della Margherita di Navarra

Nella palestra dell’istituto si è esibita l’orchestra scolastica al completo. LE FOTO

MONREALE, 2 giugno – In queste ultime settimane, come è noto, gli alunni della scuola Margherita di Navarra sono stati impegnati in diversi eventi artistici di alto livello.

I giovani musicisti, infatti, di cui alcuni freschi di vittoria in concorsi nazionali e internazionali di esecuzione musicale, ieri hanno coronato l’anno scolastico con un concerto sulle colonne sonore che li ha visti protagonisti ai loro strumenti. Il concerto dei solisti della classe 3E e dell’orchestra scolastica si è svolto con la partecipazione di tutti gli alunni delle classi ad indirizzo musicale al completo che hanno eseguito un vasto e variegato repertorio d’insieme coinvolgendo il pubblico nella grande palestra intitolata a Mattia Terranova, al quale la dirigente ha rivolto un pensiero.

Il ricco repertorio musicale presentato ai vari strumenti ha avuto come filo conduttore le musiche da film, rievocando le atmosfere del grande cinema.

Gli alunni sono stati guidati e diretti dai loro docenti Silvia Vaglica (coordinatrice, pianoforte), Matteo Bobbio (chitarra), Vito Pizzolato (percussioni), Antonella Corso (tromba).

Al termine delle esecuzioni strumentali la dirigente insieme ai docenti di strumento ha voluto consegnare ai giovani musicisti vincitori i 14 premi ottenuti ai concorsi musicali a cui hanno partecipato la settimana scorsa (28° Concorso nazionale Città di Palermo ; 6° concorso internazionale Valle Jato”). La mattinata musicale si è poi conclusa con il canto 100 passi per la felicità, brano premiato durante la prima edizione del concorso “la voce della gioia e della legalità”, eseguito dal coro delle classi 2B e 2A, composto e diretto da Antonio Putzu, docente di musica.

“Si conclude oggi - ha affermato Patrizia Roccamatisi, dirigente scolastica - una intensa settimana ricca di musica per la nostra scuola. I diversi percorsi di studio dei vari strumenti musicali promuovono la valorizzazione dei talenti dei nostri alunni che hanno fatto risuonare note armoniose in questo concerto di fine anno con impegno e passione”.

Ecco i nomi di tutti i giovani strumentisti che si sono esibiti:

Chitarristi

1B: Federico Cimo’, Danilo Vasile Di Cristina, Marika La Gumina, Riccardo Li Manni, Pitti Christian Manuel, Andrea Vilardo;

2B: Ettore Di Maria, Giorgia Ganci, Luigi Impastato, Mattia Prestigiacomo;

3E: Cristyn Calandrella, Rosanna Cassarà, Giuseppa Lucido, Federica Spinnato, Vincent Villa.

Percussionisti

1B : Giovanni Bellino, Gioele Casamento, Ginevra Di Gristina, Viola Di Cristina, Angelo Marceca, Sarah Messina;

2B : Dalila Buffa, Alessandro Correra, Di Cristina Alice, Ludovico Randazzo;

3E: Marco Alongi, Giuseppe Badagliacca, Ginevra Bellotta, Francesco Paolo Faria, Giuseppe Grasso, Giorgia Manno; 3A: Riccardo La Gumina.

Pianisti

1B: Maria Cassara’ , Giulia Lupo, Mariachiara Marceca, Andrea Modica, Chiara Nalin Pensabene;

2B: Marco Buzzetta, Alice Maria Di Gristina, Giuliana Noto, Gloria Turdo , Martina Valdesi;

3E: Giulia Caruso, Vittoria Correra, Rosario La Corte, Riccardo Lo Iacono, Sofia Merito, Gloria Prestigiacomo.

Trombettisti

1B: Gianfranco Cannino, Francesco Catalano, Salvatore Cavallo, Luca Failla, Sara Marchiano, Michele Marino;

2B: Manila Garda, Alessandra Lucido, Andrea Morfino;

3E: Shaira Battaglia, Alessia Impastato, Ornella La Corte, Giada Lo Iacono, Daniele Marceca, Nicolò Roppolo.