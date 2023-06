Scuola Veneziano-Novelli, per 71 studenti arriva la certificazione delle competenze digitali ''IC3 Certiport''

È un percorso già attivo da quattro anni. LE FOTO

MONREALE, 6 giugno – Si è svolta ieri, nei locali della scuola, con la partecipazione delle famiglie, la manifestazione di consegna degli attestati di competenze informatiche agli studenti delle classi prima, seconda, terza G e seconda E delle medie, ad indirizzo informatico.

Il percorso di certificazione IC3, attivo già da quattro anni alla Veneziano-Novelli, è un progetto curriculare di l'alfabetizzazione informatica che arricchisce ed integra il curriculum ministeriale promuovendo la diffusione della cultura digitale e lo sviluppo del pensiero computazionale.

Articolato sul triennio delle medie, il percorso formativo viene realizzato attraverso lezioni frontali in laboratorio digitale di due ore settimanali per classe.

L'istituto scolastico monrealese è Centro di formazione Certiport, accreditato come struttura di certificazione delle "digital skills".

L'itinerario didattico offre un'ottima opportunità formativa nell'ambito del territorio in quanto la certificazione di tali competenze rappresenta uno standard validato a livello internazionale ed è valevole per concorsi pubblici e crediti formativi scolastici e universitari.

Soddisfatti dei traguardi raggiunti i docenti referenti del progetto, Giovanni La Scala e Vincenzo Caldarella, e il dirigente scolastico Marco Monastra che si è congratulato con alunni e insegnanti testimoniando il valore dell'educazione informatica non solo per gli obiettivi raggiunti, ma anche per l'approccio metodologico ad una realtà sempre più complessa e sfidante di fronte alla quale la scuola ha il compito irrinunciabile di attrezzarsi e a rinnovarsi.