Applausi per il concerto degli studenti della Veneziano-Novelli

Il saggio “Insieme con la musica” di fine anno è un appuntamento ormai consueto. LE FOTO

MONREALE, 10 giugno – Applausi ieri pomeriggio per gli alunni della Veneziano-Novelli nel saggio finale "Insieme con la musica". Un appuntamento ormai tradizionale e particolarmente atteso quello del concerto di fine anno che gli studenti dell'istituto offrono al territorio al termine di un percorso di educazione musicale.

Il curriculum verticale della scuola ha infatti una forte connotazione "musicale" e l'offerta formativa propone un approccio allo studio della musica sin dal segmento dell'infanzia, che, attraverso il corso di propedeutica musicale opzionabile alle elementari nell'ambito della sperimentazione metodologica Orff, offre agli studenti l'opportunità di scegliere, alle medie, lo studio di uno strumento musicale.

Nella palestra del plesso Veneziano tutti questi piccoli musicisti hanno dato il loro contributo, condividendo con insegnanti e genitori il loro modo di esprimersi in musica.

Coordinati dalle docenti specializzate nella didattica sperimentale Orff, Simona Pizzurro, Rosi Giambruno ed Elisa Favaloro, i bimbi delle elementari hanno eseguito dei brani corali.

Gli studenti delle medie, guidati dai docenti di educazione musicale Piergiuseppe Di Liberti e Salvo Visconti, e dagli insegnanti di strumento Massimo Midolo, Louis Antico, Roberto Apicella e Roberto Provenzano, hanno suonato e cantato pezzi di diverso generale musicale, dalla musica classica a quella della tradizione folcloristica, da quella etnica a quella minimalista.

In esecuzione solista, in gruppi di ensamble, in assetto orchestrale, i ragazzi hanno raccontato in musica il loro percorso di studio, utilizzando registri sonori diversi a seconda della classe strumentale frequentata, pianoforte, chitarra, violino e percussioni.

Tra i vari brani, particolarmente suggestiva l'esecuzione corale di "Adiemus", inno alla vitalità del pianeta, sulle cui note gli alunni, organizzati da Elke Termini, hanno realizzato una coreografia simbolica sul tema della tutela dell'ambiente.

A chiusura, il flash mob per la legalità, sul brano "We are golden" di Mika, curato da Marzia Bravo, proposto e condiviso già con gli Osservatori di area contro la dispersione scolastica.

Una grande festa a conclusione di un anno scolastico impegnativo e denso di momenti di crescita che, come ha sottolineato il dirigente scolastico Marco Monastra, sintetizza impegno e passione, professionalità ed empatia.