Veneziano-Novelli, si conclude il percorso formativo ''Ripartiamo insieme''

15 itinerari diversi per gli alunni della elementare e della media. LE FOTO

MONREALE, 12 giugno – Si conclude alla Veneziano-Novelli il percorso formativo del progetto Pon 2022/23 "Ripartiamo insieme ". Un viaggio articolato e variegato, fatto di 15 itinerari diversi, i moduli proposti, che hanno raggiunto destinazioni diverse.

Dai traguardi sulle competenze multilinguistiche a quelli sulle competenze digitali, da quelli sull'espressività e consapevolezza culturale a quelli sull'ecosostenibilità. Viaggiatori d'eccezione, gli alunni della scuola elementare e delle medie dell'istituto scolastico che hanno avuto la possibilità di scegliere ciascuno un pacchetto con opportunità formative integrative.

Attraverso setting didattici innovativi e differenziati, i ragazzi hanno esplorato ambienti di apprendimento flessibili e modulari, da protagonisti attivi della propria avventura formativa.

Tutte le tappe educative sono state raggiunte in modo cooperativo e inclusivo. "Alla scoperta del latino", "Let's play and learn", "Let's play and learn with english", "Let's have fun with english", mete conquistate di alfabetizzazione del latino e di perfezionamento dell'inglese. "Edugreen", meta della promozione della cultura dell'ecosostenibilita'. "Stem sperimentiamo insieme", "Pratica-mente con il Coding", traguardi dello sviluppo di abilità tecnologiche ed informatiche. "Teatro-Legalità"," Giocando si impara", "Creare per comunicare", "Sport e fair play giochiamo insieme", "Musicanti", "Creattivamente", "Crescere con l'aArte- Scoprire il territorio", tappe per favorire identità e consapevolezza culturale.

Tanti i piloti e i co-piloti coinvolti, docenti esperti e tutor, coordinati dalle referenti Pon Alessandra Di Benedetto e Mariella Ferraro.

Un viaggio interessante in cui il traguardo è già contenuto in un percorso che prevede continui scali ed approvvigionamenti, di socialità, relazionalita', accoglienza e scambio.