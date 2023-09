Medaglia d’oro per gli alunni della scuola Margherita di Navarra

Conseguita nell’ottavo concorso nazionale “Missione cultura, i monumenti adottati dalle scuole italiane fari di luce nel deserto”

MONREALE, 23 settembre - Con un video- elaborato sul Bosco di Casaboli, la classe 3E ad indirizzo musicale (a.s. 2022-23) della scuola secondaria di primo grado dell’Ics Margherita dei Navarra ha conquistato la medaglia d’oro al noto concorso nazionale “Missione cultura, i monumenti adottati dalle scuole italiane fari di luce nel deserto”.

La dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi ha creduto da subito all’importanza della partecipazione della scuola, promuovendo l’adesione al concorso insieme alla docente Silvia Vaglica, responsabile dell’indirizzo musicale e docente di pianoforte, che ha coordinato l’organizzazione e la realizzazione dell’elaborato.

“Ottenere la medaglia d’oro in un concorso nazionale è un orgoglio per la scuola e per l’intero territorio - dichiara la Dirigente Patrizia Roccamatisi- ponendo l’attenzione sul Bosco di Casaboli, simbolo di una comunità piena di vita e futuro”.

L’adozione di Casaboli come monumento naturalistico ha radici profonde nella storia del territorio di Pioppo dove la scuola ha la sua sede centrale.

La classe 3E della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale ha svolto un lavoro di ricerca sul bosco, luogo familiare agli alunni, con il quale hanno un legame ancestrale e profondo, dato dal proprio vissuto esperienzale ma anche da quello dei loro genitori e nonni. Per la realizzazione dell’elaborato, gli alunni si sono documentati e preparati prima di affrontare tutti insieme un’esperienza immersiva all’interno del bosco con i loro strumenti musicali .

Ciascun allievo ha potuto sentire, suonando il proprio strumento, l’eco della musica tra i sentieri e le vallate, musica che è diventata per loro metafora dell’armonica bellezza della natura e del loro suono interiore. La docente Chiara Viola ha condotto i ragazzi in un’attività di propriocezione all’interno di Casaboli, accompagnandoli in un edificante viaggio percettivo-sensoriale che li ha ispirati alla scrittura. La docente Nunzia Cirri si è dedicata alla correzione della parte storico-descrittiva, scritta e sintetizzata dagli allievi. L’obiettivo del video-elaborato è quello di raccontare la storia del bosco accompagnando lo spettatore con immagini e suoni per ispirarlo, renderlo consapevole della propria musica più intima, condurlo ad amare il bosco e rispettarlo.

Tutti e 24 gli alunni hanno registrato ciascuno una parte del discorso che documenta il monumento naturalistico. Il brano musicale che accompagna immagini e parole è inedito, composto dalla docente di pianoforte su idee tematiche e stilistiche ispirate alla sicilianità. I docenti Matteo Bobbio (docente di chitarra), Antonella Corso (docente di tromba) , Vito Pizzolato (docente di percussioni), Silvia Vaglica (docente di pianoforte) hanno seguito con dedizione gli alunni nello studio, interpretazione e registrazione del brano.

Ecco i nomi dei giovani musicisti della 3E:

CHITARRISTI - Calandrella Cristyn, Cassarà Rosanna, Lucido Giuseppa, Spinnato Federica, Villa Vincent.

PERCUSSIONISTI - Alongi Marco, Badagliacca Giuseppe, Bellotta Ginevra, Faria Francesco Paolo, Grasso Giuseppe, Manno Giorgia.

PIANISTI - Caruso Giulia, Correra Vittoria, La Corte Rosario, Lo Iacono Riccardo, Merito Sofia, Prestigiacomo Gloria.

TROMBETTISTI - Battaglia Shaira, Impastato Alessia, La Corte Ornella, Marceca Daniele, Lo Iacono Giada, Roppolo Nicolò.

A questo link è possibile visionare il lavoro presentato dai ragazzi https://www.atlantemonumentiadottati.com/adozione/2022-2023-i-s-margherita-di-navarra-il-bosco-di-casaboli/