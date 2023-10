Liceo Basile, scioperano gli studenti dell'istituto

I ragazzi hanno protestato per le nuove direttive circa la ricreazione, da svolgere unicamente nei locali dell'aula della propria classe

MONREALE, 2 ottobre - L'anno scolastico è appena cominciato, ma gli studenti del liceo Basile ricorrono ad uno sciopero a causa delle ultime circolari pubblicate.

La “goccia che ha fatto traboccare il vaso” sembrerebbe essere proprio una di queste comunicazioni, che vieta la possibilità agli alunni di svolgere la ricreazione al di fuori della propria aula di appartenenza. Gli studenti si sono lamentati principalmente per questo fatto, in quanto in diversi punti della struttura sarebbe difficile godersi a pieno il quarto d’ora di pausa dalle lezioni, in quanto alcuni spazi sarebbero limitati ed altri non sono agibili.

Il malcontento generato da questa novità si è sommato a quello accumulato precedentemente da altre circolari, come ad esempio quella nel quale viene vietato agli studenti delle classi quinte di potersi candidare alla carica di rappresentante d'istituto.

I ragazzi, quindi, hanno deciso di non entrare, rimanendo seduti nelle scale che fanno da cornice al cortile della scuola. Gli studenti hanno utilizzato nuovamente il "sit-in" come forma ultima di comunicazione con la preside, Loredana Lauricella, per darle una testimonianza tangibile del malcontento che imperversa tra le classi dell'istituto.

La protesta è avvenuta nei locali del liceo Basile, mentre i ragazzi del liceo D'Aleo si sono organizzati in maniera differente, a causa dell’impossibilità di svolgere un “sit-in” per i lavori in corso nella struttura. Adesso, si attende una risposta proprio dalla dirigente che verosimilmente potrà prendere una decisione che possa soddisfare tutte le parti.