Sciopero degli studenti del liceo Basile, la replica della dirigente scolastica

“Ricreazione possibile anche nel corridoio attiguo alla classe di appartenenza"

MONREALE, 2 ottobre – Dopo la pubblicazione dell anotizia della protesta inscenata smatattina dagli studenti del liceo “Emanuele Basile”, arriva a stretto giro di posta la replica della dirigente scolastica Loredana Lauricella.

“Tenevo a sottolineare – afferma la preside a Monreale News– che, come da circolare emanata, la ricreazione è consentita non soltanto nell'aula di appartenenza, ma anche nel corridoio attiguo ad essa. Gli studenti, invece, vorrebbero che si estendesse agli altri corridoi, ma questa possibilità è stata scartata per ragioni di sicurezza. Inoltre – prosegue la dirigente – non esiste divieto di candidarsi come rappresentante della Consulta per gli studenti del quinto anno, ma solo una questione di opportunità”.