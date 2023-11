Monreale, grande entusiasmo ieri per la prima ''Maratona della Lettura''

Un evento realizzato da remoto organizzato dal Comune e dalla Pro Loco

MONREALE, 18 novembre – Ieri i ragazzi delle scuole Guglielmo II, Veneziano-Novelli, Francesca Morvillo e Margherita di Navarra, in collegamento da remoto con il Palazzo di Città, si sono cimentati nella prima “Maratona della lettura”, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco Monreale e gli istituti scolastici comprensivi del Comune di Monreale.

L’iniziativa si è tenuta in occasione della decima edizione della Campagna Nazionale del Ministero della Cultura e del CEPELL “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”.

Ad assistere alla lettura, il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore Letizia Sardisco e Amelia Crisantino, presidente della Pro Loco. Un saluto finale è stato portato, a nome del Consiglio comunale, dal Presidente Marco Intravaia. I ragazzi hanno letto a turni di un’ora per ciascuna scuola dalle ore 9 alle ore 13.

Con grande emozione ed entusiasmo, tutti i partecipanti si sono esibiti nell’interpretazione dei testi in un’avventura in cui la lettura è stata gioco e aggregazione sociale, nella concreta percezione di essere parte di una comunità in cui scuola, istituzioni e associazioni operano congiuntamente per il bene delle nuove generazioni.

“Le maratone di lettura vengono organizzate in molte parti del mondo - spiega l’assessore Sardisco - ma la maratona realizzata dalle scuole di Monreale si è contraddistinta per alcuni caratteri particolari: è stata fatta dai ragazzi delle scuole, ha avuto ad oggetto fiabe ed è stata organizzata sotto l’egida del Patto locale per la Lettura sottoscritto nella nostra città lo scorso anno”.