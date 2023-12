Scuola Veneziano-Novelli, con ''Orienta-Menti'' gli alunni guardano al futuro

L'iniziativa si è svolta ieri coordinata dalle docenti Funzioni Strumentali. LE FOTO

MONREALE, 5 dicembre – Partecipatissima ieri pomeriggio alla scuola Veneziano-Novelli "Orienta-Menti", una giornata dedicata all'orientamento degli alunni in uscita, quelli di terza media.

L'iniziativa, coordinata dalle docenti Funzioni Strumentali per la continuità e l'orientamento, Margherita Giambruno e Romina Lo Piccolo, ha visto la presentazione ai ragazzi ed alle loro famiglie di tantissimi istituti superiori ed enti di formazione presenti nel territorio.

Licei, istituti tecnici, istituti professionali e centri di formazione professionale hanno proposto ed illustrato gli indirizzi di studi e le attività che ampliano la loro l'offerta formativa.

Un servizio importante per gli alunni che dovranno scegliere il percorso scolastico successivo e un supporto utile per le famiglie che hanno avuto l'opportunità di interfacciarsi direttamente con i docenti referenti delle varie scuole.

Un intervento ormai strutturato nell'ambito delle attività orientative dell'istituto Veneziano-Novelli che investe nella realizzazione di percorsi educativi finalizzati alla costruzione dell'identità personale e delle capacità progettuali e decisionali degli studenti.

Articoli correlati Quante emozioni ieri con il concerto degli alunni della Veneziano-Novelli