Scuola Guglielmo, gli alunni studiano le api e la loro importanza

L’iniziativa fa parte di una campagna di educazione ambientale e alimentare

MONREALE, 20 aprile – Ha preso il via nella sede di Aquino della scuola Guglielmo II di Monreale, la campagna educativa promossa dall’associazione Fai Sicilia Federazione Apicoltori Italiani che girerà dieci scuole del territorio prima della chiusura dell’anno scolastico.

Il progetto “L’ape va a scuola” proposto agli studenti ha come obiettivo quello di trasmettere l’importanza delle api negli ecosistemi naturali e negli agrosistemi. L’attività ha avuto diversi momenti formativi: la lezione sull’organizzazione dell’alveare, la borsa dell’apicoltore, la visione delle api in una teca di vetro, il ciclo della cera d’api, una merenda pane e miele offerta da un apicoltore del territorio, foto finali con i partecipanti, grandi e piccoli, che hanno indossato la maschera da apicoltore, consegna degli attestati ai partecipanti.

Gli alunni di quinta elementare e di prima media hanno partecipato con interesse alle attività proposte stimolati anche da momenti ludici e mostrando una certa sensibilità verso il mondo delle api che da sempre affascina l’uomo. Non sono mancati i collegamenti con la prossima e imminente “giornata della terra” che vedrà tra gli argomenti principali la sopravvivenza dell’ape e dell’apicoltura.

La possibilità di osservare da vicino una colonia di api è stato un momento di grande partecipazione emotiva che ha fatto superare la paura di molti studenti verso questo insetto. L’assaggio di pane e miele è stato molto apprezzato ed è stato un modo per trattare argomenti legati alla sana alimentazione. Tutto il percorso formativo è stato sviluppato per contribuire a rafforzare una conoscenza più profonda verso temi legati alla salvaguardia e tutela dell’ambiente attraverso uno strumento attrattivo come l’ape.