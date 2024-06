Scuola Veneziano-Novelli, si concludono tanti Pon della primaria

Sono stati orientati al potenziamento delle competenze disciplinari di base

MONREALE, 4 giugno – Tanti i moduli del PON Agenda Sud appena conclusi alla Veneziano-Novelli. Nel quadro di questo articolato programma di interventi, finanziato da ministero per ridurre i divari negli apprendimenti tra Nord e Sud, i vari percorsi formativi sono stati orientati al potenziamento delle competenze disciplinari di base della scuola primaria.

"I like English", rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte, condotto dall' insegnante esperto Giuseppina Giangrande e dall'insegnante tutor Daniela Terzo, ha favorito il consolidamento e la crescita delle competenze di comunicazione nelle lingue straniere.

Il modulo "Non solo contare", destinato alle classi prime e tenuto dall'insegnante esperto Nadia Tusa e dall'insegnante tutor Angela Quartararo, ha intersecato all'approccio tradizionale anche metodologie innovative, quali coding e app Pan-quiz, per sviluppare le competenze logico- matematiche.

"Letteralmente nelle emozioni", modulo realizzato dall'insegnante esperto Rosy Giambruno e dall'insegnante tutor Tiziana Alvich e destinato alle seconde, ha proposto un percorso di educazione emotiva attraverso la scoperta ludica delle "zone erronee" della sfera emozionale.

"Adotto un libro 2", destinato agli alunni delle terze e quarte e tenuto dall'insegnante esperto Celeste Lo Presti e dall'insegnante tutor Marika Manno, ha incentivato l'attività della lettura e si è concluso con la visita didattica alla biblioteca diocesana "Ludovico Torres".

Il modulo "Fantascrivo", condotto dall'insegnante esperto Giuseppina Tranchina e dall'insegnante tutor Clara Madonia, ha favorito il potenziamento delle competenze nella comunicazione nella lingua madre, attraverso un laboratorio di scrittura creativa e la stesura di storie fantastiche.

"Ac...Codiamoci alla matematica", rivolto agli alunni delle classi terze e sviluppato dall'insegnante esperto Anna Maria La Mantia e dall'insegnante tutor Loredana Lo Presti, ha puntato alla costruzione del pensiero computazionale.

"Logichiamo 2", il modulo dell'insegnante esperto Marisa Cavanna e dell'insegnante tutor Elke Termini e rivolto alle classi seconde, ha proposto lo studio della geometria privilegiando un approccio ludico, dal tangram ai dadi.

Tanti percorsi e tante opportunità formative che l'istituto Veneziano -Novelli offre per arginare il rischio della dispersione scolastica e garantire spazi di inclusione e socializzazione.