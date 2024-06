Conclusi alla Veneziano-Novelli tutti i moduli del PON Agenda Sud

Tanti gli argomenti e gli spunti proposti agli alunni. LE FOTO

MONREALE, 7 giugno – Un contenitore formativo diversificato in percorsi validi a promuovere e potenziare le competenze disciplinari di base, per ridurre i divari negli apprendimenti tra Nord e Sud. Tante le proposte e le opportunità per gli studenti della scuola primaria.

"Col...lego le idee", condotto dall'insegnante esperto Anna Maria La Barbera e dall'insegnante tutor Rosaria Terzo, un modulo che ha permesso agli alunni di sperimentare in chiave innovativa le conoscenze della geometria.

"I like English 2", un percorso rivolto alle classi quinte e tenuto dall'insegnante esperto Piera Madonia e dall'insegnante tutor Raffaella Virga, finalizzato a favorire l'apprendimento delle lingue straniere in un'ottica plurilinguistica e pluriculturale per la formazione del cittadino europeo.

"Matemusica", per le classi terze e condotto dall'insegnante esperto Simona Pizzurro e dall'insegnante tutor Monica Fiorani, che, partendo dalle analogie tra matematica e musica, ha proposto il potenziamento delle competenze matematiche attraverso la loro declinazione in chiave musicale.

"Ascolto e leggo", destinato ai bambini delle prime e tenuto dall'insegnante esperto Alessandra Di Benedetto e dall'insegnante tutor Rosanna Sciortino, modulo che ha favorito la costruzione di competenze comunicative a partire dalle capacità di ascolto e di rielaborazione grafica dei contenuti proposti.

"Logichiamoci", rivolto alle classi quarte e condotto dall'insegnante esperto Concetta Mammina e dall'insegnante tutor Debora Patellaro, che ha proposto lo studio della geometria attraverso un approccio ludico e innovativo.

E infine il modulo "Narrare, ascoltare, comprendere", frequentato da alunni delle classi seconde, terze e quarte e sviluppato dall'insegnante esperto Salvo Campana e dal docente tutor Gianpiero Lo Piano Rametta, che ha proposto il consolidamento delle competenze comunicative attraverso la tecnica del Kamishibai.

"La conclusione dei 18 moduli PON Agenda Sud alla primaria, gli esami di Certificazione Cambridge e le manifestazioni conclusive di svariati progetti, insieme alla fine delle attività didattiche, ratificano la chiusura di un anno scolastico impegnativo ma ricchissimo di esperienze e opportunità di crescita per i nostri alunni – ha affermato il dirigente scolastico Marco Monastra – coerentemente con quelle linee di indirizzo ministeriali che convergono verso la centralità delle competenze chiave di cittadinanza nella formazione del futuro cittadino”.