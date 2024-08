L’accreditamento KA120 Scuola al Rutelli, una opportunità per docenti e studenti

La consapevolezza dell’importanza della formazione è ormai profondamente radicata nei docenti

PALERMO, 30 agosto – Nel 2020 l’Istituto Rutelli è stata una delle prime scuole a Palermo ad accreditarsi nell’azione KA120 per l’interno settennio di vita del programma 2021-2027.

Nell’ambito dell’accreditamento, sono state avviate le attività per l’azione KA121 che rappresenta una delle tante opportunità fornite dal progetto Erasmus Plus per la formazione all’estero di docenti, insegnanti, formatori e professionisti oltre ovviamente alle mobilità studenti. Insieme con il prof Salvatore Venturella, referente Erasmus Plus dell’Istituto Rutelli nonché Ambasciatore Erasmus per il Sud Italia e le Isole per conto dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Erasmus Plus è il progetto europeo che vede la sua applicazione nel campo dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport con diversi programmi che coprono un arco temporale di sette anni.

L’azione KA121 avviata al Rutelli nell’ambito dell’accreditamento KA120 Scuola, si inserisce in un contesto socio-economico in cui la consapevolezza dell’importanza della formazione è ormai profondamente radicata nei docenti ed è riconosciuta come una vera e propria ricchezza. Nell’ambito di questa azione, avviata al Rutelli a partire dall’anno scolastico 2023, i docenti, reclutati tramite bando interno, hanno avuto la possibilità di svolgere un periodo di formazione all’estero e un’attività di Job Shadowing, vale a dire trovarsi in classe con un collega della scuola europea ospitante l’attività. Per i docenti rappresenta una valida opportunità di adeguarsi ai rapidi cambiamenti e alle richieste che derivano dalla società attuale.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il settore dell’istruzione è teatro di continue e repentine modifiche e richiede docenti sempre più attenti e capaci di adeguarsi alle sfide che si propongono quotidianamente. Grazie alle opportunità offerte dal programma europeo Erasmus Plus, i docenti in servizio al Rutelli hanno usufruito di un piano di mobilità che li hanno condotti a fare esperienze in altrettanti istituti in Spagna e in Romania. Ciò significa che grazie ai fondi europei, destinati alla realizzazione del progetto per l’anno scolastico 2023-24, i docenti provenienti da tutti gli indirizzi del Rutelli, hanno potuto beneficiare di un’attività formativa europea che potrà essere intesa da ciascuno di loro non solo come un’esperienza utile per la crescita dal punto di vista personale, ma anche, e soprattutto, sotto il profilo professionale.

Questa esperienza ovviamente avrà una ripercussione sul profilo delle competenze e conoscenze sui loro studenti durante il percorso di formazione. Inoltre, nell’attività di job shadowing, che letteralmente significa lavoro-ombra, i docenti hanno avuto la possibilità di trascorrere un periodo all’estero consumato nell’esplorazione delle metodologie di formazione adottate dagli istituti che li hanno ospitati fornendo loro strumenti per acquisire competenze e capacità da riportare nel proprio paese e adottare a propria volta. “Personalmente”, ci spiega il prof. Venturella, “sono abbastanza soddisfatto di questa prima esperienza svolta al Rutelli, in quanto tutte le attività previste nell’ambito di questo percorso, ci hanno dato la possibilità di espandere il proprio network e ottenere nuove intuizioni sul piano lavorativo, sulla formazione, prendendo quanto di meglio si riesce a recepire dai partner esteri, venendo a costituire un’esperienza con un forte valore aggiunto non solo per i docenti interessati ma soprattutto per l’Istituto.

L’esperienza di Job Shadowing svolta a Madrid e a Ramnicu Valcea, in alternativa a percorsi di formazione più strutturati, possiamo considerarla come un’ottima occasione per osservare il lavoro dei colleghi all’estero, costruire relazioni, scambiare esperienze e acquisire nuove strategie di insegnamento e valutazione. Non ultimo, uno dei vantaggi di questo percorso è stato sicuramente migliorare la collaborazione fra i docenti coinvolti sviluppando sinergie difficilmente replicabili nel contesto lavorativo quotidiano. Anche per il prossimo anno scolastico, l’attività KA121 di cui abbiamo già ottenuto i finanziamenti in modo operativo, sarà articolata sia per i docenti nelle stesse modalità di quella passata, che per gli studenti che intendono su base volontaria fare una esperienza Erasmus Plus all’estero.

L’organizzazione del programma KA121 relativo all’a.s. 2024-25 già prevede questo tipo di strutturazione e costituirà sicuramente un fiore all’occhiello per l’Istituto nell’ambito dei processi di internazionalizzazione dello stesso. Pertanto, rivolgo un invito a tutti i colleghi e agli studenti di tutti gli indirizzi del Rutelli a partecipare a questa iniziativa offrendo la loro candidatura nel momento in cui sarà reso disponibile il bando interno.

Ringrazio la dirigente scolastica Giovanna Ferrari per tutti questi anni in cui sia lei che i suoi collaboratori come il DSGA, gli Assistenti Amministrativi e tutto lo Staff di Vicepresidenza hanno supportato il programma e il sottoscritto in qualità di Referente di Istituto per il Programma Erasmus Plus, e concludo dicendo che la formazione, insomma, è sempre al centro della crescita di una persona e oltretutto rappresenta una fondamentale leva del progresso, soprattutto per i docenti, portavoce non solo delle tematiche attinenti alla propria disciplina di insegnamento, ma anche del cambiamento”.