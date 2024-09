Scuola Veneziano-Novelli, consegnati ieri gli attestati Cambridge

Sono stati rilasciati agli studenti che hanno partecipato ai corsi extracurriculari di perfezionamento della lingua inglese. LE FOTO

MONREALE, 26 settembre – Cerimonia di consegna degli attestati di certificazione Cambridge Pre A1 Starters, A2 Flyers e A2 Key for schools (KET), ieri pomeriggio, alla Veneziano-Novelli, per gli ex alunni delle classi quinte della primaria e delle classi terze delle medie.

Gli studenti che, durante lo scorso anno scolastico, hanno partecipato ai corsi extracurriculari di perfezionamento della lingua inglese, tenuti dalle docenti esperte Piera Madonia, Zaira Di Mitri, Ivana Taormina e Marilena Vitrano.La scuola, da diversi anni ormai, investe nella formazione linguistica e negli esami di certificazione in inglese, con un'offerta formativa curriculare ed extracurricolare che coinvolge tutti gli studenti, dall'infanzia alle medie.

L'istituto, anche quest'anno, proseguirà in questa direzione, attivando percorsi formativi per i quali è stato riconosciuto come centro qualificato di preparazione agli esami di certificazione Cambridge Assessment English.

Alla cerimonia hanno preso parte il dirigente scolastico, Marco Monastra, il responsabile dell'ente certificatore International House di Palermo, Marco Faldetta, insieme alla fondatrice del centro di lingue Patricia Durden, il responsabile della Cambridge Italia per la Sicilia, Simon Brown e le docenti Raffaella Virga e Giusy Giangrande per la primaria e Zaira Di Mitri e Marilena Vitrano per le medie.

Gli alunni, che hanno raggiunto traguardi eccellenti, sono stati applauditi dai tanti genitori, soddisfatti di questo importante risultato nella crescita dei ragazzi.

Al termine della cerimonia sono stati presentati i prossimi corsi extracurriculari di potenziamento Cambridge, ciascuno di 30 ore, che saranno avviati con i fondi del PNRR a partire dal mese di ottobre.