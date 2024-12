Legalità, Giulia Guardì vince il premio “Persone al servizio delle persone”

La studentessa ha rappresentato il liceo Basile-D'Aleo di Monreale parlando delle unità cinofile

PALERMO, 15 dicembre – “Ho scelto di rappresentare la componente cinofila perché secondo me gli eroi a quattro zampe contribuiscono quotidianamente a migliorare la società civile”.

Così l’alunna Giulia Guardì che frequenta la classe III C dell’istituto Basile d’Aleo è intervenuta in occasione dell’evento “Il Natale del Finanziere” tenutosi il 9 dicembre scorso al teatro Massimo dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. Giulia Guardì, con l’opera “Il Coraggio in divisa”, ha vinto la menzione d’onore - Specialità cinofila al concorso Nec Recisa Recedit. Persone al servizio delle persone per difendere la legalità economico-finanziaria promosso e organizzato dal Comando Regionale della Guardia di Finanza e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dedicato alla divulgazione dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza.

“L’elaborato grafico-pittorico presentato al concorso, a cui hanno partecipato moltissime scuole della Sicilia – aggiunge la studentessa – vuole rappresentare una componente indispensabile del corpo della Guardia di Finanza come l’Unità Cinofila. La scelta di questa tematica è stata doverosa – continua l’alunna – per elogiare le qualità impeccabili e le capacità che questi eroi a quattro zampe mettono in pratica giornalmente ponendosi al servizio degli individui”.

L’opera presentata, con la guida del professore Vincenzo Giovinco che ama sperimentare nuovi linguaggi pittorici, è il frutto delle competenze acquisite nel corso dei tre anni trascorsi al liceo artistico D’Aleo. Essa, oltre a presentare in modo originale la figura del simpatico amico, evidenzia una padronanza dell’uso del colore di alto livello, infatti, grazie all’alternanza di toni caldi e freddi della parte bassa fino al delicatissimo richiamo alla bandiera italiana, vengono trasmessi i valori della Guardia di Finanza senza cadere nella facile retorica.

"La dirigente scolastica del Basile-D’Aleo, Loredana Lauricella, e tutta la comunità scolastica - afferma una nota del'istituto - condividono la gioia della studentessa e del professore Giovinco che l’ha guidata nella realizzazione dell’opera ed esprimono il loro orgoglio per il traguardo raggiunto".