Beni confiscati, domani parte nelle suole il progetto “Conoscere per coltivare cambiamento”

In programma una serie di incontri sull’importante tema del riuso dei beni sottratti alla criminalità organizzata

MONREALE, 20 gennaio – Si è concluso oggi, nel plesso della scuola secondaria di primo grado di San Martino delle Scale, l’ultimo dei tre incontri previsti per l’istituto comprensivo Margherita di Navarra, nell’ambito del progetto “C6”, promosso dal Coisp, il Sindacato autonomo del Corpo della Polizia di Stato.

L’iniziativa è promossa dalla cooperativa Placido Rizzotto – Libera Terra in collaborazione con la cooperativa Pio La Torre – Libera Terra e il Consorzio Libera Terra Mediterraneo Sociale Cooperativa ONLUS, con il patrocinio del consorzio “Sviluppo e Legalità” dell’Alto Belice Corleonese.

L’azione si pone come un’importante opportunità per sensibilizzare le nuove generazioni sul valore del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, promuovendo al contempo la cultura della legalità, dell’impegno civile e della giustizia sociale. Il programma è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie e prevede incontri diretti con i soci delle cooperative che gestiscono i beni confiscati, trasformandoli in risorse per il territorio. Questi momenti, concepiti non come tradizionali lezioni frontali, ma come occasioni di conoscenza interattiva, comprenderanno presentazioni dinamiche con slide, foto e video, per stimolare il dialogo e la riflessione dei partecipanti.

Particolare attenzione sarà dedicata alla memoria delle vittime innocenti delle mafie, il cui sacrificio rappresenta un costante richiamo all’impegno civile. Ogni appuntamento si concluderà con una merenda a base di frollini biologici Libera Terra, realizzati con le materie prime coltivate sui terreni confiscati, per sottolineare il valore concreto di una produzione etica e sostenibile. Un appuntamento speciale è previsto per Il 21 marzo 2025 con la XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si terrà nella città di Trapani, un evento di grande significato promosso dall’associazione Libera.

“La scuola è il luogo dove i semi della legalità e della giustizia sociale possono essere piantati e coltivati con cura - dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi – sono onorata di poter promuovere, in collaborazione con il Consorzio Sviluppo e Legalità presieduto dal sindaco Alberto Arcidiacono e con le cooperative e le istituzioni, un progetto che mira a trasformare il valore della memoria e dell’impegno in azioni concrete per il nostro territorio. Invito studenti, famiglie e tutto il personale scolastico a partecipare con entusiasmo a questa iniziativa, che rappresenta un’occasione unica per riflettere insieme sul ruolo che ciascuno di noi può avere nel costruire un futuro migliore”.

Questo il calendario degli incontri che si svolgeranno a Monreale

22 gennaio 2025 Camporeale – Grisì

27 gennaio 2025 Francesca Morvillo - Monreale

6 febbraio 2025 Francesca Morvillo - Monreale

5 marzo 2025 Basile - D'Aleo - Monreale

6 marzo 2025 Margherita di Navarra – Monreale - Pioppo

12 marzo 2025 Guglielmo II - Monreale

13 marzo 2025 Veneziano-Novelli Monreale