Gli alunni della Veneziano-Novelli a scuola… di “legalità"

Hanno incontrato operatori della cooperativa "Placido Rizzotto-Libera Terra"

MONREALE, 3 aprile – Una giornata scolastica importante per gli alunni della Veneziano-Novelli che, stamattina, hanno partecipato ad un incontro con gli operatori della cooperativa "Placido Rizzotto- Libera Terra".

L'iniziativa, inquadrata nell'ambito del progetto "Conoscere per coltivare cambiamento" e destinata alle classi quarte della primaria e seconde delle medie, ha offerto agli studenti l'opportunità di conoscere e comprendere il contesto culturale in cui operano l'associazione Libera di don Luigi Ciotti e la cooperativa sociale intitolata al sindacalista corleonese assassinato dalla mafia.

Al centro dell'intervento, l'impegno per la commemorazione di tutte le vittime innocenti delle mafie, celebrata lo scorso 21 marzo a Trapani con una manifestazione alla quale anche gli alunni della Veneziano-Novelli, insieme a tantissime altre scolaresche hanno preso parte, e l'impegno per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia.

Attraverso la proiezione di slides e un dibattito guidato, i giovani della cooperativa hanno parlato della gestione delle terre e degli immobili mafiosi per lo sviluppo di attività produttive legate all'agriturismo e all'agricoltura biologica, testimoniando come sia possibile trasformare un bene posseduto da criminali in un servizio per la comunità, come sia possibile, in ultimo, coltivare la terra per coltivare la memoria.