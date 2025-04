''Ponti per il futuro, pronti per il cambiamento'' alla Margherita di Navarra

Continua l’impegno dell’istituto scolastico contro la dispersione scolastica

MONREALE, 19 aprile – L’Istituto Comprensivo “Margherita di Navarra” si appresta ad avviare il progetto “Ponti per il Futuro, Pronti per il Cambiamento”, un’iniziativa finanziata dal PN 21-27 “Scuola e Competenze”, volta a ridurre i divari territoriali e a garantire pari opportunità di istruzione agli studenti della scuola primaria.

Il progetto, che prenderà il via nell’anno scolastico 2024/2025 e si protrarrà fino al 2025/2026, nasce per contrastare la dispersione scolastica fin dai primi anni della Scuola Primaria, ponendo particolare attenzione alle fragilità presenti all’interno dell’Istituto. Grazie alle risorse disponibili, l’Istituto potrà attivare interventi mirati e personalizzati nelle aree disciplinari fondamentali, con percorsi su misura per valorizzare ogni alunno e favorire il successo formativo.

Saranno previsti moduli didattici di lingua italiana, inglese e matematica.

La dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi ha dichiarato: “Ponti per il futuro, Pronti per il Cambiamento’ rappresenta un ulteriore passo che il nostro istituto ha deciso fare verso una scuola più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti. Questo progetto non è solo un’opportunità per migliorare l’istruzione, ma una strategia concreta per promuovere l’uguaglianza e il successo formativo. Crediamo fermamente che l’istruzione sia il motore del cambiamento sociale e lavoreremo con impegno per costruire un futuro migliore per i nostri studenti.”

Con questo progetto, l’Istituto conferma il proprio impegno nel costruire una scuola più equa, partecipativa e centrata sui bisogni degli studenti, creando ponti di apprendimento tra scuola, territorio e futuro. Le iscrizioni saranno attive dal mese di maggio 2025