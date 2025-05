Erasmus week per la scuola Margherita di Navarra

Sono state accolte dalla scuola le delegazioni provenienti dalla Germania e dalla Spagna

MONREALE, 12 maggio – Con le mobilità dell’azione KA121 in ingresso delle delegazioni spagnole e tedesche si è conclusa la settimana Erasmus+ in atto nell’istituzione scolastica Margherita di Navarra di Pioppo.

L’istituto comprensivo Margherita di Navarra, scuola accreditata Erasmus+, con le mobilità studenti e la formazione all’estero del personale scolastico investe molto per dare alla scuola una visione europea finalizzata a sviluppare negli alunni e nei docenti un senso di cittadinanza europea, attiva e consapevole. Attraverso lo scambio culturale iniziato con le mobilità degli alunni della Margherita di Navarra presso la scuola tedesca Freiherr-vom-Stein-Schule di Hünfelden nel maggio 2024 e presso la scuola spagnola C.E.I.P. Antonio Machado di Málaga dello scorso marzo, dal 5 al 10 maggio scorso gli alunni e le docenti stranieri hanno vissuto l’esperienza in un clima accogliente, grazie alla calorosa ospitalità delle famiglie e dell’Istituto monrealese.

“L’Erasmus rappresenta una straordinaria opportunità educativa all’insegna dello scambio interculturale e dell’amicizia, in pieno spirito europeo – ha dichiarato la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi. Vivere in famiglia ha permesso agli alunni spagnoli e tedeschi di immergersi nella nostra cultura e comprendere meglio usi e costumi differenti, e la dedizione, la capacità di confronto con realtà educative europee e lo spirito di collaborazione dei docenti sono motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica. Un sentito ringraziamento va alle famiglie ospitanti che hanno accolto gli alunni, rendendo possibile questa esperienza di arricchimento culturale e di scambio contribuendo in modo significativo al successo del progetto Erasmus”.

Nel corso della settimana gli alunni hanno partecipato con entusiasmo alle attività scolastiche organizzate (sportive, artistiche e ludiche) e alle escursioni del territorio come la visita all’abbazia di San Martino delle Scale, al Duomo, al chiostro e al Comune di Monreale dove sono stati accolti dall’assessore alla pubblica istruzione, Patrizia Roccamatisi.