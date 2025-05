Scuola Margherita di Navarra, primo posto per Andrea Modica al premio nazionale per giovani musicisti

Si è classificato primo al ‘’XXX Concorso Nazionale per Giovani Musicisti – Città di Palermo’’

MONREALE, 17 maggio – Grande orgoglio per l’Istituto Comprensivo Statale “Margherita di Navarra” – Pioppo Monreale, e in particolare per la Scuola Secondaria di I grado a indirizzo musicale: l’alunno Andrea Modica si è classificato primo al “XXX Concorso Nazionale per Giovani Musicisti – Città di Palermo”, distinguendosi per talento, preparazione e straordinaria sensibilità artistica.

Andrea ha incantato la giuria eseguendo con maestria il terzo movimento della Sonata Op. 27 n. 2 di Ludwig van Beethoven, una delle composizioni più celebri e complesse del repertorio pianistico. La sua esibizione ha suscitato profondo apprezzamento e grande attenzione da parte della docente Silvia Vaglica e, successivamente, della docente Lucchina Greco, che con competenza e dedizione hanno accompagnato il giovane musicista nel suo percorso di crescita artistica.

Questo importante risultato testimonia non solo il talento di Andrea, ma anche la qualità dell’offerta formativa dell’indirizzo musicale dell’istituto Margherita di Navarra, da sempre impegnato a valorizzare le potenzialità dei propri studenti.

Ad Andrea Modica vanno le più vive congratulazioni da parte della dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi per il prestigioso traguardo raggiunto, e un sentito ringraziamento alle insegnanti per il loro costante impegno e la passione con cui guidano i giovani verso il successo.